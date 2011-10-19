-Bozdağ: ''Terör hepimizin ortak meselesi'' TBMM (A.A) - 19.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Terör bir hükümetin meselesi, bir siyasi partinin meselesi değil, hepimizin ortak meselesidir'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Hükümet adına Bekir Bozdağ söz aldı. Bozdağ, konuşmasını yapmak üzere kürsüye yöneldiği sırada CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, kendilerine yerlerinden söz verildiğini, bu nedenle Bozdağ'ın da konuşmasını yerinden yapması gerektiğini söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Bozdağ'a yerinden söz verdi. Bozdağ, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu. Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini, hiçbir terör eyleminin bu mücadelenin sürdürülmesine engel olamayacağını vurguladı. Hakkari'deki hain saldırının ardından bölgede, uluslararası hukukun öngördüğü sıcak takip dahil her türlü operasyonun, bütün güvenlik birimlerinin imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü belirten Bozdağ, saldırının duyulmasından itibaren bütün kurumların konuyu yakından takip etmeye başladığını bildirdi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın ''bu bir savaştır'' şeklindeki ifadesini eleştiren Bozdağ, bunun bir savaş değil, terör olduğunu söyledi. Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu bir terördür, ortaya konulan eylemler de terör eylemidir. Türkiye'nin mücadelesi de terörle mücadeledir. Türkiye PKK terör örgütü gibi nice eli kanlı terör örgütleriyle sadece Cumhuriyet döneminde değil daha öncesinde de mücadeleler yapmış ve her defasında bu mücadelelerde galip gelmiştir. Terör konusunda da aynı başarının elde edileceğinden, PKK terörünün yok edileceğinden benim de şüphem yok, hükümetin de milletin de hiçbir şüphesi yok. Ama bunun belli zamanı aldığı da muhakkaktır. Terör bir hükümetin meselesi değildir. Eğer öyle olsaydı 30 yıla yakın bir zamandır devam eden terör, bir başka hükümetin gelmesiyle başka bir boyut alır ve bitebilirdi. Terör bir siyasi partinin meselesi de değil. Öyle olsaydı, o zaman başka partilerle iş başka bir yola gidebilirdi. Terör bütün milletin, partilerin, devletin, hepimizin ortak meselesidir. Bu nedenle terörün karşısında siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, bu ülkede yaşayan herkesin ayrılık içinde değil, birlik içinde olması esastır. Terörle mücadelede mesafe alan ülkeleri görüyoruz. İktidarı ile muhalefeti ile partilerin terör karşısında nasıl yek vücut olduklarını görüyoruz. Ama bakın benim kürsüden konuşmama izin verilmedi. Ben isterdim ki Hükümetin kürsüden konuşmasına izin verilseydi, oradan derdimizi anlatırdık. Türkiye terörle mücadelesinde başarılı olacaktır ama bunun ilk adımı parlamentonun çatısı altında olmalıdır. Bütün siyasi partiler terör konusunu siyasi rekabet konusu olmaktan çıkarıp ittifak konusuna dönüştürdüğü zaman, önemli mesafe almış oluruz. Ben bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bugün eksikler olsa dahi zaman içinde bunu da başaracağız.'' Bozdağ, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın ''Mücadele etmeyenler helak olsun'' ifadesini anımsatarak, ''Bizim güvenlik görevlilerimiz şehit olurken, bütün birimlerimiz ayaktayken, Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile Hükümeti ile ayaktayken, sadece bizim değil bizden önceki hükümetler de mücadelenin azami gerekeni için ne lazımsa yaparken, 'mücadele etmeyenler helak olsun' diye beddua etmek, bu çatının altında bulunan hiç ama hiç kimseye yakışmaz. Biz dua etmemiz lazım güvenlik güçlerimiz için. Ama maalesef bedduayı da bu çatının altında duyduk, ondan dolayı da üzüntümü ifade etmek isterim'' diye konuştu. Bekir Bozdağ, yarın Genel Kurulda hükümetin bu konuyla ilgili genel görüşme talep edeceğini, siyasi partilerin daha detaylı görüşme imkanı bulacağını sözlerine ekledi. Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, genel görüşmede, hükümet adına Başbakan Erdoğan'ın bilgi vermesini istediklerini söyledi.