Bozdağ: PKK’nın fotoğrafı, ABD’nin söylediklerini tekzip etmektedir

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat)(DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK ve PYD’nin Rakka’da terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini asmasıyla ilgili, “Ortaya çıkan fotoğraf sonuçları çok net bir şekilde Türkiye’nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu dünyaya açık bir şekilde ilan etmektedir. Öte yandan ortaya çıkan bu fotoğraf Amerika’nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Sorgun İlçesinde düzenlenen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin çok net bir şekilde Kuzey Irak’ta PYD ve YPG’nin PKK terör örgütünün bir uzantısı olduğunu ifade ettiğini yineleyen Bozdağ şunları söyledi:

“Bir terör örgütüyle mücadele yapılırken bir başka terör örgütünün kullanılmasının dönemsel de olsa taktiksel de olsa çok büyük bir yanlışlık olduğunu her Amerikalı yetkili ile görüşmemizde vurguladık. Ve dünya kamuoyuna biz bunu açıkladık. PKK eşittir YPG’dir. YPG eşittir PYD’dir. Bunların hepsi PKK terör örgütünün parçalarıdır. Ve Amerikalı yetkililer bize şunu söylediler, ‘Biz orada SDG ile iş görüyoruz.’ Biz de biliyoruz ki SDG, PYD, YPG’nin farklı bir versiyonunda yer alan bir oluşum. Bugünkü SDG’nin içerisinde baktığınız zaman yer alan unsurların büyük bir kısmı PKK, PYD ve YPG’den oluşur. Biz bununu da defaatle söyledik. Yapmayın yanlış yapıyorsunuz dedik. İşte Rakka’da bildiğiniz gibi DEAŞ terör örgütü çekildi. Ve onun çekildiği yerler ABD’nin desteklediği SDG diğer bir adıyla oradaki PKK, PYD, YPG unsurları şehre girdi. Ve şehrin meydanında da teröristbaşı Öcalan’ın posterlerini astıkları gibi terör örgütlerinin bez paçavralarını da oraya astılar. Çıkan fotoğraflar, sonuçlar çok net bir şekilde Türkiye’nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu dünyaya açık bir şekilde ilan etmektedir. Öte yandan ortaya çıkan bu fotoğraf Amerika’nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir. ‘Biz teröristlerle iş birliği yapmıyoruz. Orada teröristler yok. Suriye demokratik güçleri var’ diyen Amerika’yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Bugün ortaya çıkan bu durum SDG’nin PKK, YPG, PYD olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile ABD ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarız ortaya çıkan bu gerçeklik Amerika’yı tekzip eden bu durum karşısında ABD bu güne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış işten döner. Terör örgütleri ile dayanışma içerisinde değil, Türkiye gibi büyük bir devletle büyük bir dayanışma içerisinde bölgedeki teröre karşı mücadele yürütme yolunu tercih eder.”

MÜTFÜLERE NİKAH YETKİSİ VEREN DÜZENLEME

Bir gazetecinin “TBMM’de kabul edilen ve müftülere nikah yetkisini veren düzenleme için CHP Anayasa Mahkemesine gideceğini açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklindeki soruya Bozdağ şu yanıtı verdi:

“CHP beni şaşırtmadı. Çünkü bildiğiniz gibi CHP Anaysa Mahkemesi\'nin değişmez daimi, değiştirilmesi teklif edilemez bir abonesi. Ortaya çıkan fotoğraf bildik CHP’nin kendisini bir kez daha tekrarlanmasından ibarettir. Nüfus kanununda yapılan değişiklikle nikah yetkisi ve görevi verilen kişiler arasında il ve ilçe müftülükleri de konuldu. Burada yapılan düzenleme ile verilen yetki resmi nikah kıyma yetkisidir. Yoksa dini nikahın resmi nikah yerine ikame edilmesi değildir. İlçe müftüleri veya il müftüleri nikah kıyarken belediye başkanı, belediye başkanlarının yetkilendirdiği memur veya muhtar, veya konsolos, nüfus müdürü veya hangi usule göre nikah kıyıyorsa aynı usule göre nikah kıyacaklardır. Ayrı bir nikah usulü, ayrı bir nikah şartı getirilmemektedir. Bu da son derece önemli. Bu nikah sözlü bir nikah olmayacaktır. Yazılı bir nikah olacaktır. Kıyılan nikah daha sonra nüfus kütüklerine kayıt ve tescil edilecek. Böylelikle resmi nikahın hukuki sonuçları kadın ve erkek lehine doğrulması sağlanacaktır. Bu da son derece önemli. Bu kayıt dışı evliliklerine önüne geçecektir. Kadınların aleyhine resmi nikahsız birlikteliğin oluşmasını önleyecek. Ve kadının hukukunu, mağduriyetini önleyecek son derece önemli ve yerinde bir değişikliktir. Tabi burada ‘çocuk yaştaki evliliklerin önü açılacak’ falan şeklinde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin söyledikleri yalanlar var. Bazı kadın dernekleri de bu konuda yalan söylüyorlar. Çünkü kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir defa çocuk yaştaki evliliklerin önünü açılması söz konusu değil. Çünkü evlenme yaşı medeni kanunda neyse, odur. Burada bir değişiklik yok. Evlenme yasaklarında bir değişiklik yok. Evlenme engellerinde ve şartların bir değişiklik yok. Dünkü hukuk neyse, bugünkü hukukta, yarınki hukukta aynı hukuktur.”



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