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Bozdağ: Özal'a ilişkin rapor şüpheleri kaldırmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Boğdağ, Özal'ın ölümüne dair şüphelerinin devam ettiğini söyledi

12 Aralık 2012 13:38

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adli Tıp Kurumu'nun 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporuna ilişkin, "Bence rapor şüpheleri ortadan kaldırmamıştır. En azından benim şüphelerim devam ediyor" dedi.

Bozdağ, TBMM'de gazetecilerin Adli Tıp Kurumu'nun Özal raporuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Özal'ın vefat ettiği günde de ölümüne ilişkin şüphelerinin bulunduğunu, şimdi de olduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurumu'nun şüpheleri ortadan kaldırmadığını, daha fazla  soruların sorulmasına neden olduğunu kaydeden Bozdağ, "Vücutta zehir varsa bu zehir nereden geldiği, vücudun kendisi mi yaptı?" diye sordu. Bozdağ, "hem zehir var hem zehirlenme yoktur" denilirken, bu konuda bir açıklama görmediğini ancak merak ettiğini söyledi.

Soruşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğini ilişkin soru üzerine ise Bozdağ, soruşturmanın devam ettiğini, bunun içinde neler olacağını hep birlikte göreceklerini vurguladı.

 

 

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