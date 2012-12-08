Özal'ın naaşında zehir bulundu, ancak zehirlenme tespit edilmedi

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmediği kanaatine vardı. Kurula göre bulunan maddeler zehirlenmeye yol açacak dozda değil.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde iddia edilenin aksine Özal'ın zehirlenmediğini ortaya çıktı. Naaşta tespit edilen 4 maddenin Özal'ın zehirlenme sonucuna ölümüne yol açan maddeler olmadığı sonucuna varıldı.

Nazif Karaman'ın Sabah gazetesindeki haberine göre; Özal'ın naaşında bulunduğu belirtilen 4 maddenin, zehirlenmesini kanıtlayacak dozda olmadığı tespit edildi. Yüksek dozda olduğu iddia edilen DDT maddesinin, yıllar içinde çeşitli sebze ve meyvelerden tarım ilaçları aracılığıyla alınarak, vücutta yağ tabakasında biriken bir madde olduğu, Özal'ın vücudunda da bu nedenle bulunduğu sonucuna varıldı.

Polonyum adlı radyoaktif maddenin ise çevresel etkenler vesilesiyle vücuda girdiği kanaatine varıldı. Kefende bile zehirli madde tespit edilmesi radyoaktif maddelerin çevresel faktörler konusunda kanaat oluşmasında etkili oldu.

Kurul, Kadmiyum maddesi için Adli Tıp'taki çalışmalar sırasında elde edilen 4 farklı ve birbiri ile çelişen sonuç için ise TÜBİTAK'ın Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezi'nden yardım aldı. Mezardan alınan bulgular bu merkezde incelendi. Merkezden gönderilen sonuçlara göre zehirlenmeyi kanıtlayacak dozda bulgulara rastlanmadı. Bu dört maddeye ilişkin sonuçlar Özal'ın zehirlenerek ölmediği yönünde kanaat oluşturdu.

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun ulaştığı sonuçlar Özal'ın zehirlendiği yönündeki iddia ve söylentileri boşa çıkardı.