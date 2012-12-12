Özal'ın Adli Tıp raporu tamamlandı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu tamamlandı. İncelemelerde Özal'ın vücudunda zehre rastlandı ancak ölüm nedeninin bu zehirden olup olmadığına yönelik görüş birliğine varılamadı. Konuyla ilgili bugün savcılık açıklama yapacak.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilgili Adli Tıp raporu tamamlandı. Rapor, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, "Özal'ın ölüm nedeninin zehirlenme olmadığı" yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Yapılan incelemede Özal'ın vücudunda zehre rastlandı ancak ölüm nedeninin bu zehir nedeniyle olup olmadığı konusunda uzmanlar tarafından görüş birliğine varılamadı.

İnce, konuyla ilgili açıklamayı yarın sabah raporun gönderileceği Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yapacağını söyledi.

'Ortam da dikkate alınmalı'

Raporla ilgili değerlendirme yapan adli tıp uzmanı Prof. Ümit Biçer ise zehirlenme tanısı konulabilmesi için Özal’ın cenazesinin bulunduğu ortamın da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

NTV Gece Bülteni’ne canlı yayında bağlanan Biçer şunları kaydetti:

"Aslında biz de öncelikli olarak bu raporu görüp ardından yorum yapabiliriz; ancak şunları belirtmek istiyorum cesette bulunan toksit maddeler kişinin ölümünden önce alınmış olabileceği gibi toprağın özellikleri nedeniyle yağmur yoluyla da cesedin bulunduğu ortama geçebilir ve cesette toksit madde dediğimiz maddelere rastlanabilir.

Yanlızca ceset değil cesedin bulunduğu ortam da son derece dikkate alınmalı. Toksit madde kesin zehirlendiğine işaret etmez. Özal'ın cenazesi taşınmıştı. Dolayısıyla ilk bulunduğu yerdeki topraktan da analiz edilmesinin de önem taşıdığını söyleyebilirim. Aslında bize konu baştan itibaren cumhurbaşkanı gibi önemli kişilerin otopsi yapılmasının ve örneklerin çok özenle alınmasının gerekliliğini bir kez daha vurgulamakta."

Ahmet Özal'da açıklama yapacak

Raporun tamamlanmasıyla ilgili Ahmet Özal'dan da bir açıklama geldi. Kuzey Irak'ta bulunan Ahmet Özal haftasonu Türkiye’ye döndüğünde basın toplantısı düzenleyeceğini ve önemli açıklamalar yapacağını duyurdu.

Turgut Özal'ın naaşı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ekim'de Topkapı'daki mezarından çıkarılmış ve 5 Ekim'de yeniden defnedilmişti.

Adli Tıp Kurumu, Turgut Özal'ın cenazesinden, mezar toprağından, mezarın içindeki sudan ve mezarlığın değişik yerlerinden aldığı örnekler üzerinde inceleme yapmıştı.