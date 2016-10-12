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Politika

Bozdağ: O konuşmayı inanarak yaptım çünkü o dönemde FETÖ’nün suçlu olduğuna dair bilgim yoktu

Bozdağ, 2011'de Fethullah Gülen'i öven bir konuşma yapmıştı

12 Ekim 2016 02:05

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de yaptığı ve halen de Meclis tutanaklarında yer alan Fethullah Gülen'i övücü sözleri için '' O konuşmayı inanarak yaptım. Çünkü o dönemde Fetullahçı terör örgütünün suç, ihanet şebekesi olduğuna dair bir bilgim yoktu'' dedi.

Bakan Bozdağ, OHAL süresinin uzatan Başbakanlık tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda konuşurken kendisine 2011 yaptığı konuşma hatırlatıldı. Bozdağ bu konuşmasında ”Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi gözünün önünde olan” demişti.

Bozdağ bu sözleri için “Benim grup başkanvekili olduğum dönemde yaptığım bir konuşma milletvekilleri tarafından sürekli olarak ifade ediliyor. Ben o konuşmayı inanarak yaptım. Şimdi yaptığım konuşmaları da inanarak yapıyorum. Çünkü o dönemde Fetullahçı terör örgütünün suç, ihanet şebekesi olduğuna dair bir bilgim yoktu. Ne zaman bir terör örgütü, ne zaman suç örgütü ve ihanet şebekesi olduğunu gördüm ondan sonra çok net konuşurum.  Ortaya çıkmış bir büyük, kirli suç örgütü var. Sen şöyle dedin ben böyle dedim diyerek kimse bu örgütü aklayamaz. Bununla mücadeleyi birlikte yapmamız lazım” dedi.

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