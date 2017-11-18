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Politika

Bozdağ NATO'daki büyük bir skandal, rezalet, alçaklıktır (1)

ŞIRNAK, (DHA- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Norveç’teki NATO tatbikatına ilişkin bir soru üzerine, "Bu büyük bir skandal, rezalet, alçaklıktır" dedi

18 Kasım 2017 13:58

ŞIRNAK, (DHA- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Norveç’teki NATO tatbikatına ilişkin bir soru üzerine, \"Bu büyük bir skandal, rezalet, alçaklıktır\" dedi.
Şırnak\'ta bulunan Bozdağ, gazetecilerin sorusu üzerine. Türkiye NATO’nun kurucu saygın ülkelerinden ve aynı zamanda NATO’da en büyük gücü olan ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Bozdağ, şöyle konuştu:
\"Hem dünya hem de bölge barışına  en büyük katkıları veren ülkelerden bir tanesi. NATO üyesi bir ülkenin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bugünkü yani son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO tatbikatında düşman olarak resimlerinin seçilip hedefe konulması açık bir ifade ile büyük bir alçaklıktır. Bu alçaklığı yapanları şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Bu olay göstermiştir ki,  Türk milletinin Türkiye devletinin sevdalısı olan Türkiye’nin her alanda gelişmesi için gecesini gündüzünü birbirine katan liderleri sevmiyorlar.  Türkiye’ye düşmanlık edenler, Türkiye’yi sevenleri, kalkındırmak isteyenleri görmek istemiyorlar. Onlara karşı düşmanlıklarını gizleyemiyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı savaş verdi. Bir dünya onu yenmek istedi ama yenemedi. Aradan geçen yaklaşık yüzyıl sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı da bir uluslararası işbirliğinin olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği bir tatbikatta, düşman hedefi yapacak kadara onlara cesaret verdiğini görüyoruz.”
 

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