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Politika

Bozdağ: İsrail'i aklı selim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, bu kararın kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirdiğini ifade etti

08 Aralık 2017 18:37

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, bu kararın kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirdiğini ifade etti.  
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:  \"Kudüs, geçmişiyle de bugünüyle de Müslümanların kutlu bir şehridir, inşallah kıyamete dek de Müslümanların kutlu bir şehri olarak kalacaktır. ABD Başkanının kararı, Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti ve Müslümanların kutlu şehri olma vasfını asla değiştirmeyecektir, değiştiremeyecektir. ABD Başkanı Trump\'ın ABD\'nin Telaviv\'deki Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir. Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria\'da yaşananlardan dolayı İsrail\'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail\'i aklı selim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz.\"
 

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