Bozdağ: HSYK'nın Zekeriya Öz'e açıklama izni verme yetkisi yok

Hülya Karabağlı / ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz’ün basın toplantısı düzenlemesine ilişkin olarak, “Savcıların açıklama yapmaları konularında belli usul çerçevesinde olması gerekir. Başsavcı veya orada görevli onların tarafından yapılması lazım. HSYK'dan izin alındı mı bilmiyorum ama. HSYK'nın böyle bile yetkisi yok” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu’na girişte konuştu. Bozdağ şunları söyledi:

"Savcıların açıklama yapmaları konularında belli usul çerçevesinde olması gerekir. Başsavcı veya orada görevli onların tarafından yapılması lazım. HSYK'dan izin alındı mı bilmiyorum ama; HSYK'nın böyle bir yetkisi yok. Savcılar görevlerini yaparken Anayasa vehukuk çerçevesinde görevlerini sürdürmekidirler. Ama her gün gazete manşetleri ve televizyonlarda bir şov gibi vazife yaparlarsa kendilerine olan saygının zayıflamasına neden olurlar. Ben beklerim ki savcılar gazetelere verdikleri demeçlerle televizyonlara verdiği açıklamalarla değil, Anayasa ve hukuka uygun, yaptığı iş ve işlemlerle gündeme gelsinler. Baktığımızda böyle üzücü tablolarda karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'de şov yapanlarla, hukuku işletenlerin mutlaka ayrılması lazım."

Adalet Bakanı, paketin ‘Öcalan’a siyaset yolu’ tartışmalarına çok değinmeden açıklamalarda bulundu. Pakete, siyasi partilere üye olma şartlarının yeniden düzenlendiğine dikkat çeken Bozdağ, “Mevcut hukukumuzda memnu haklarınn iadesi diye bir müessesemiz var. Hangi suçtan ceza alırsa alsın siyaset yasağı kalkıyor memnun hakları alınca. Seçilme dahil bütün haklarını kullanabiliyor. Yeni Ceza Kanunu’nun ortaya koyduğu sisteme iyi bakmak lazım. 53. maddesi cezaların infazı ve hak yoksunlukları ile yeni bir sistem ortaya koydu.

Hapiste cezasını çeken insanların yeryüzünün bir hapishaneye dönüşmemesi için bunu yapıyoruz. 20 yıl cezasını çekti, 20 sene de siyaset yapma demek başka yanlışları işlemeye mecbur edebilir. Cezasını çekenler de siyasette toplumda yerini almalı. Üç yıl beklemeksizin bu hakları kullanacak, üç yıl bekleyince zaten kullanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini, sonra TBMM'ye sevk edileceğini bildirdi.

Kişisel verilerin korunması düzenlemesi geliyor

Bekir Bozdağ, paketin AK Parti hükümetleri döneminde atılan demokratikleşme adımlardan biri olduğunu belirterek, önceki dönemlerde de ülkede demokrasinin kökleşmesi, geliştirilmesi, standardının yükseltilmesi, hukukun üstünlüğünün temini için pek çok demokratikleşme adımı atıldığını anlattı.

Kişisel verilerin korunmasının her zaman sorun olduğunu ifade eden Bozdağ, verilerin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı konusunun Anayasal teminat altına alındığını vurguladı. Kişisel verilerin kanun tasarısının Hükümet tarafından hazırlandığını belirten Bozdağ, "Tasarı, önümüzdeki hafta muhtemelen TBMM'ye sevk edilebilir hale getirilecek, Bakanlar Kurulu görüşmesinin ardından. Şu anda Bakanlar Kurulu'nun görüşülmeyi bekliyor. Tahminen önümüzdeki hafta görüşebilecektir" dedi.

Bozdağ, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin tamamının iç hukukun parçası haline getiren Anayasal düzenlemeye işaret ederek, "Maalesef bu düzenlemenin uygulanması, uygulayıcılar bakımından yasa koyucunun iradesine uygun takip ediyoruz mu derseniz, uygulamada bu kuralın yeteri kadar uygulanmadığı ve gözardı edildiği çok açıktır. O nedenle uygulayıcıların, yasalarla ortaya konulan idareyi uygulamalarına yansıtması, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğünün tesisi bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel başvuru hakkı da ayrıca önemli bir imkan getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin bir nevi AİHM gibi farklı bir konuma bürünmesine yol açtı, insanlarımız için yeni bir imkan getirdi" diye konuştu.

Tasarı hakkında bilgi veren Bozdağ, siyasi hürriyetlerin ve siyasal örgütlenme hakkının geniş şekilde kullanılmasının önemine işaret ederek, düzenlemenin bu açıdan kanunlardaki bazı kısıtlamaları ortadan kaldırarak siyaset yapanlara daha özgür siyaset yapma ve örgütlenme hakkı tanıdığını söyledi. Bozdağ, siyasi partilere yardımın sınırının yüksekliğinin eleştirildiğini, bunun yüzde 3'e çekilerek daha çok partinin Hazine'den yardım alarak çalışmalarını sürdürmesine imkan tanındığını kaydetti.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda önemli düzenlemelerin paket içinde yer aldığını anlatan Bozdağ, özel öğretim kurumlarında Türkçe'den başka dillerde eğitim ve öğretim yapılmasının önünün açıldığını, nefret suçlarında cezanın artırılmasıyla nitelikli haller arasına alınarak konuyla ilgili önemli adım atıldığını, ayrıca yaşam tarzına müdahale konusunda düzenlemelerin de olduğunu söyledi.

