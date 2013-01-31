Bozdağ: Herkes kendi anayasa taslağını hazırlamalı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Diğer partilerin de bu planı olmalı. Onların da taslağı olmalı. Eğer komisyon tamamlayamazsa onlar da bu taslaklarını halkın denetimine sunmalı" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında yaptığı ve muhalefet partilerince 'sabotaj' olarak yorumlanan yeni anayasaya ilişkin değerlendirmelerini, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ genişletti.

Gazeteciler Bozdağ'a, muhalefetin yorumunu ve AKP'nin bundan sonrasına ilişkin planı soruldu.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in mart ayı sonuna kadar süre verdiğini hatırlatan Bozdağ, muhalefetin '2014'e yayalım' demesinin işin uzayacağı anlamına geldiğini söyledi.

2014'te hem mahalli hem de cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015'te de genel seçimlerin olduğunu hatırlatan Bozdağ, "İşi uzatmak bu süreç içinde anayasanın bitmemesi demektir" dedi.

"Yeni anayasa konusunda AK Parti'nin planının olması; 4 partinin anlaşamaması durumunda o taslağın Meclis’e gelmesi..." diyen Bozdağ şunları söyledi:

"Diğer partilerin de bu planı olmalı. Onların da taslağı olmalı. Eğer komisyon tamamlayamazsa onlar da bu taslaklarını halkın denetimine sunmalı. Yarına dair AK Parti'nin ve Başbakanın değerlendirmeleri var. Ne sonuç alacağız diye bütün partiler düşünmeli. Eğer bu süreç içerisinde sonuç ortaya çımazsa, AK Parti'nin de Türk halkının da bir değerlendirmesi olacaktır. Taslak TBMM'ye gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra getirilir"