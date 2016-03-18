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Bozdağ: CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği istemesi ipe un sermektir

"Samimi olan şartsız, amasız, lakinsiz bir araya gelir"

18 Mart 2016 17:11

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun muhalefete yaptığı ''dokunulmazlıkları kaldıralım'' çağrısına CHP'nin anayasa değişikliği şartıyla cevap vermesine, " Bu duruş, ipe un sermektir. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda samimi olmadığını itiraf ve ilan etmektir" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli açılış ve etkinliklere katılmak üzere bulunduğu Yozgat'ta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlıkların hepsini birden kaldırma çağrısını değerlendirerek "'Biz bunu kaldırırız ama Anayasa'nın 83'üncü maddesini yeniden ele alalım veya bunu yapmak için şu konularda da adım atalım' demek açık bir şekilde ifade ediyorum; ipe un sermektir. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda samimi olmadığını itiraf ve ilan etmektir. Samimi olan şartsız, amasız, lakinsiz bir araya gelir" dedi.

 

"Samimi olan şartsız, amasız, lakinsiz bir araya gelir"

 

Başbakan Davutoğlu'nun Meclis'te bekleyen 506 dokunulmazlık dosyası üzerinden siyasi partilere yaptığı dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki çağrı sorulan Bozdağ, samimi olanların amasız ve şartsız bir araya geleceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda samimi bulmadığını belirten Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"MHP Sayın Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakarsak MHP, bu konuda samimi bir yaklaşım ortaya koymuyor. Şu anda dokunulmazlıklarla ilgili Meclis'te bir konu var. Milletin bu konuda da bir talebi var. O zaman bütün partilerin bir araya gelip amasız, fakatsız, lakinsiz, ön şartsız mevcut dosyalarla ilgili dokunulmazlıkları kaldırabilirler. Buna engel bir durum yok. 'Biz bunu kaldırırız ama Anayasa'nın 83'üncü maddesini yeniden ele alalım veya bunu yapmak için şu konularda da adım atalım' demek açık bir şekilde ifade ediyorum; ipe un sermektir. Esasında dokunulmazlıkların kaldırılmasını istemediğini üstü kapalı bir şekilde beyan etmektir. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda samimi olmadığını itiraf ve ilan etmektir. Samimi olan şartsız, amasız, lakinsiz bir araya gelir. Talep belli, yapılacak belli. Onu hep beraber yapmış oluruz.''

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