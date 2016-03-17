CHP: Kürsü dokunulmazlıkları hariç bütün dokunulmazlıkları kaldıralım

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ''Anayasa'ya geçici bir madde ekleyerek 506 dokunulmazlık fezlekesinin tamamını kaldıralım" çağrısına CHP'den cevap geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Kürsü dokunulmazlıkları hariç bütün dokunulmazlıkları kaldıralım. Bu zaten bizim teklifimizdir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da "Hükümet işi sulandırıyor" demişti.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dokunulmazlıklar hiçbir zaman şantaj malzemesi olarak kullanılamaz. CHP’nin önerilerini Sayın Başbakan dinlemeye devam ederse Türkiye’nin geleceği daha hayırlı bir noktaya gider.

506 olur, 606 olur, 406 olur, 806 olur. Meşgul olduğumuz tek bir nokta vardır. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dosyalar incelenir, demokrasinin kaldırılması sağlanır.

Biz, Başbakanlık kurumunun hile yapmış olacağını düşünmek istemiyoruz. Elindeki bütün dokunulmazlık dosyalarının derhal Meclis’e gönderilmesi lazım. Biz bu sayıyla ilgili ifadeyi şu anda kendisine verilmiş bir rakam olarak anlamak istiyoruz. Tutumumuz çok net. Kürsü dokunulmazlığı hariç, bütün dosyaları getirin, kaldıralım. TBMM milletvekilliği makamı kimseyi koruma makamı, suçu saklama mekanı değildir.

CHP'nin önerisinin kabul edilecek olması yolsuzluk yapmanın bir milletvekili ayrıcalığı olmaması anlamına gelecektir. Teröre destek verenlerin de dokunulmazlığı görüşülür. Sayın Başbakan akşama kadar süre vermiş bize. Akşama kadar süre vermesine gerek yok. Bizim tutumumuz nettir. Kamuoyu ile paylaştık. Yine akşam kadar beklemiyoruz. Sayın Başbakan sözlerinden dönebilir, o yüzden Sayın Başbakan akşama kadar sözlerinden dönmesin diye cevabımızı vermeyi yararlı görüyoruz. Dokunulmazlıklar hiçbir şekilde şantaj konusu yapılamaz."