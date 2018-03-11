Bozdağ: CHP'liler, genel başkanlarını cumhurbaşkanlığına ehil görmüyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"CHP’nin yetkilileri, genel başkanlarını Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına ehil görmüyor. Madem siz, kendi genel başkanınızı ehil görmüyorsunuz, CHP’nin genel başkanlığında niye onu tutuyorsunuz? O zaman değiştirin, ehil olan birini getirin\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bartın’da, AK Parti 18. Siyaset Akademisi\'nin açılış programına katıldı. Kültür merkezinde düzenlenen açılış töreni öncesi Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Vali Nusret Dirim, daire amirleri ve partililer karşıladı. Törende hitap eden Bozdağ, Tükiye’de yeni bir dönem başladığını belirterek, \"Seçime dönük hep beraber hazırlıklar yapılıyor. CHP Genel Başkanı da yapıyor, bütün siyasi partiler hazırlık yapmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun bir tekerlemesi var, hemen hemen her yerde bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı\'mıza çağrı yapıyor. \'Hadi, gel bir televizyon programına çıkalım, tartışalım, millet karar versin; gel, kaçma\' diyor. Bunu kim diyor? Genel başkan olduğu günden beri 1’i Cumhurbaşkanlığı, 2 halk oylaması, 3 milletvekilliği, 1 belediye seçimi toplamda 7 seçimi Cumhurbaşkanı\'mıza karşı kaybetmiş olan bir genel başkan söylüyor. Hani derler ya \'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış\'. Adam güreşe doymamış, ha bire \'gel\' diyor. Siyasetin rekabet yeri, televizyonların ekranları değildir. Siyasetin yeri, meydanlarıdır\" diye konuştu.

\'CHP GENEL BAŞKANLIĞINDA NİYE ONU TUTUYORSUNUZ?\'

Siyasette rekabetin yerinin sandık olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

\"Siyasette rekabetin hakemi de halktır halk. O zaman çık, de ki \'Ben 2019’da cumhurbaşkanı adayıyım. AK Parti- MHP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’la rekabete varım\' de, yüreğin varsa. Halep orada ise arşın burada. Televizyon kutularına saklanmaya çalışma, çık; rekabet yeri sandıktır. Hakemi de halktır. Ne derdin varsa anlat. Çıkabiliyor mu ortaya? Yok. Peki CHP’nin adayı var mı? Sayın Kılıçdaroğlu bir aday açıklayabildi mi? Yok. Partilileri konuştu mu? Konuşmadı. Niye konuşmuyorlar biliyor musunuz? CHP’nin genel başkanı ve yetkilileri genel başkanlarını Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına ehil görmüyorlar. O yüzden açıklamıyor. Kılıçdaroğlu’dan daha ehil birini bulalım, diyorlar; bulamıyorlar. Bizim genel başkanımız layık değil, diyorlar. Bizim Cumhurbaşkanı\'mız Tayyip Erdoğan, bir pehlivanın karşısına, bir çapsız birini çıkarırsak perişan oluruz; diyorlar. Adama kispet bile yakışmıyor. Bir parti düşünün, genel başkanını Türkiye’nin cumhurbaşkanlığını ehil görmüyor. Madem siz kendi genel başkanınızı ehil görmüyorsunuz, CHP’nin genel başkanlığında niye onu tutuyorsunuz? O zaman değiştirin, ehil olan birini getirin. Onu da yapamıyorlar.\"

\'SEÇİM İTTİFAKI, ŞEFFAFLIKTIR\'

\'Seçim ittifakı\' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu:

“Şimdi 2019 seçimleri için AK Parti ve MHP seçimlere ittifakla gireceklerini açıkladılar ve bir milli mutabakat komisyonu kuruldu ve ittifakın yasal zemini hazırlandı. Bu hafta Genel Kurul\'da görüşülerek, yasalaşacak. Bu halkın önüne neyi getiriyor? Milletin gözünün önünde dürüst siyaset yapmak isteyenlere imkan sunacak. İster beraber yapın ister tek yapın; ama bunu aleni yapın. Vatandaşın gözünün önünde yapın. Bu ittifak tartışmaları gündeme geldikten sonra büyük tartışmalar yaşandı. Dediler ki \'Hani koalisyon olmayacaktı?\'. Siz koalisyon yapıyorsunuz. Seçim ittifakı, seçime giderken, halkın önüne yasalara göre şeffaflıktır. Koalisyon ise seçimden sonra oluşan bir ortamdır. Koalisyon, parlamenter hükümet sisteminde vardır; ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yoktur. Koalisyon iktidarı, iktidarın parlamentodaki güven oyuna bağlıdır. Güven oyu gittiği zaman düşer; ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güven oyunu doğrudan sandıktan alır. Cumhurbaşkanını görevden alamaz. Parlamenter sisteminde hükümet gensoru ile görevden düşürebilir; ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gensoru veremez. Cumhurbaşkanını düşüremez. Bu sistemde cumhurbaşkanını görevden düşürecek tek şey, Türk milletinin sandıkta verdiği oydur.\"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a, konuşmasının ardından partililer tarafından Türk bayrağı işlemeli tablo ile tel kırma tablo hediye edildi.



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