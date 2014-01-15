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Bozdağ 'CHP, Anayasa değişikliğini reddetti' dedi, CHP yalanladı

Bekir Bozdağ, CHP'nin HSYK'nın yapısında değişiklik yapmayı öngören tasarıyı kabul etmediğini söyledi; CHP Bozdağ'ın sözlerini yalanladı

15 Ocak 2014 23:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK'ya ilişkin Anayasa'nın 159. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin önerilerini CHP’nin reddettiğini öğrendiğini söyledi. Bozdağ'ın açıklamasına ilişkin olarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "HSYK konusunda biz henüz cevabımızı iletmedik" dedi.
      
TBMM Adalet Komisyonu'nda HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesine devam ediliyor, komisyonda MHP’li Murat Başesgioğlu’nun konuştuğu sırada söz alan Bozdağ,CHP’nin HSYK değişikliği teklifini reddettiğini belirtti.


Komsiyonda konuşan MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, teklife ilişkin eleştirilerde bulunurken toplumun ayrıştırıldığını, "devlet içinde virüs" söyleminin yanlış olduğunu savundu.
      
Kamu görevlilerinin inancını mesleğine karıştırması halinde sorun olacağını, bu kişilerin konumlarını devlete ve mevzuata borçlu olması gerektiğini dile getiren Başesgioğlu, uzlaşma kültürünün kaybolduğunu söyledi.
      
Başesgioğlu, MHP dışındaki 3 partinin tutuklu milletvekilleriyle ilgili anayasa değişikliği konusunda anlaştığını, yeniden yargılamanın gündeme geldiğini ifade ederek son olarak HSYK'ya ilişkin Anayasa değişikliğiyle ilgili de dün görüşmeler yapıldığını kaydetti.
      
Bu sırada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Arkadaşlardan öğrendiğime göre CHP reddetmiş" dedi.

Bekir Bozdağ'ın açıklamasına CHP'den yalanlama geldi. Bozdağ'ın sözlerinin yayınlanmasının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "HSYK konusunda biz henüz cevabımızı iletmedik" dedi.

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