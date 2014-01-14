Bozdağ’ın HSYK için Anayasa teklifi önerisine partiler ne dedi?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün liderler turunun ardından hareketlilik Meclis’e kaydı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, HSYK için CHP ile başladığı Anayasa Değişikliği turunu MHP ve BDP ile noktaladı. Anayasa değişikliği için üç kişilik bir komisyon kurulması önerisi getiren Bozdağ, anayasa değişikliğinin ikili ya da üçlü mutabakatla sağlanabileceğini de vurguluyor.

CHP: Yasa teklifi geri çekilsin

CHP, Bozdağ’a, Adalet Komisyonu’ndaki yasa teklifinin geri çekilmesi ve rüşvet yolsuzlukların üzerine gidilmesi koşulunu öne sürdü. CHP, Anayasa değişikliği önerisini yetkili kurulları MYK’ya götürüleceğini ve buradan çıkacak yanıtı kendilerine ileteceklerini söyledi.

Bozdağ, Adalet Komisyonu’nda tekme tokatlı görüşmelerle geçen HSYK yasa teklifinde formül arayışı için CHP, MHP ve BDP’nin kapısını çaldı. Bozdağ, CHP’nin üç gurup başkanvekili Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Muharrem İnce ile bir araya geldi. Hamzaçebi’nin odasında gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.

Hamzaçebi, gazetecilere açıklamasında, "Biz kendilerine bu konuda HSYK ile ilgili anayasa değişikliği konusunda iki hassasiyetimizi ilettik. Birincisi halen görüşülmekte olan ve anayasaya aykırılığı sabit olan teklifin görüşmelerinin durdurulması veya onun geri çekilmesi konusundaki baştan beri ifade ettiğimiz hassasiyetimizi dile getirdik. İkinci olarak halen yürütülmekte olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının hiçbir şekilde engellenmemesi ve bunların devam ettirilmesi. Bu konulardaki görüşlerimizi ifade ettik. Onlar Adalet Komisyonunda görüşülen teklifin durdurulmasıyla ilgili görüşlerini bizim konuyu yetkili organlarımızda değerlendirdikten sonra vereceğimiz karara göre değerlendireceklerini ifade ettiler."

MHP: Hangi şartta olursa olsun uygun değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’den sonra Nurettin Canikli'yle beraber MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ı ziyaret etti. CHP’den sonra MHP’nin kapsını çalan Adalet Bakanı’na MHP’den olumsuz yanıt geldi.

Bozdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin konusunun, anayasa değişikliği hususunda AK Parti'nin görüşlerini gruplara iletmek olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP olarak kesinlikle bu süreç içerisinde hangi şartta olursa olsun HSYK ile ilgili böyle bir anayasa değişikliğini uygun görmediklerini söyledi.

BDP’den Anayasa değişikliğine olumlu yanıt

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Bakan Bozdağ’a Anayasa değişikliği teklifine destek vereceklerini bildirdi.