Başbakan'ın HSYK için muhalefete sunduğu formül hangisi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalı HSYK yasa teklifinin çekilip, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının yeniden oluşturulması için Anayasa değişikliğine gidilebileceğini açıkladı. Hurriyet.com.tr'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de, daha Başbakan konuşurken, bu teklifi muhalefet partilerine resmen sunmaya başladı.

Başbakan Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı açıklamada, muhalefetin de onayının alınması halinde, halen TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmekte olan (HSYK) yapısının değiştirilmesine ilişkin AK Parti yasa teklifinin "dondurulacağını", yerine Anayasa değişikliğinin getirilebileceğini söyledi. Başbakan, yeni HSYK için de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu benzeri bir yapının düşünülebileceğinin işaretini verdi.

HSYK üyelerini Meclis mi seçecek?

RTÜK'ün mevcut yapısında, Kurul üyeleri iktidar ve muhalefete ayrılmış kontenjanlar çerçevesinde TBMM tarafından seçiliyor. RTÜK'ün dokuz üyesinin beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçiliyor.

RTÜK de üst Kurul üyeleri 6 yıl için seçilmekle birlikte, kurulun üçte biri iki yılda bir yenileniyor. Üst Kurul Başkanı'nı da üyelerin oyları belirliyor. Kurul üyeleri, Başkan'ı iki yıllık bir süre için seçiyor. Seçilen Başkan da, üst Kurul Üyeleri arasından kendine bir Başkan Yardımcısı seçiyor ve üst kurulun onayına sunuyor. Başkan yardımcısının görev süresi de, RTÜK Başkanı'nın görev süresi ile sınırlı tutuluyor.

Bozdağ ve Canikli, muhalefetle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün Çankaya Köşkü'nde, TBMM'de temsil edilen dört siyasi partinin lideri ile yaptığı görüşmenin ilk somut sonucu geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı konusunda Anayasa değişikliği yapılması için, muhalefette "mekik diplomasisine" bu sabah resmen başladı. Bozdağ'ın TBMM'de bugünkü ilk randevusu CHP ile oldu. Adalet Bakanı, kendisine eşlik eden AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ile 11.30'da CHP heyeti ile biraraya geldi.

CHP Anayasa değişikliğine bir şartla sıcak bakıyor

Bozdağ ve Canikli, CHP adına Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Muharrem İnce ile görüştü. CHP kaynakları, partinin HSYK için anayasa değişikliğine sıcak baktığını, ancak konunun özellikle Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda yeniden yargılamanın önünün açılmasıyla birlikte ele alınabileceğini belirtti.

MHP Anayasa değişikliğine karşı

CHP grubunu ziyaret eden Bozdağ ve Canikli, buradan MHP grubuna geçti. İkili, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan MHP'li Oktay Vural şöyle konuştu: " Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu süreç içerisinde özellikle rüşet ve yolsuzluk soruşturmasının devam ettiği süreç içerisinde anayasal yargı organlarına müdahalenin doğru olmadığın ifade ettik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz böyle bir anayasa degişikliğinin uygun görmediğimizi ve yargı sürecinde olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının devam etmesi gerektiğini, böyle bir müdahalenin rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek amacıyla özellikle yargı kurumlarına müdahele amacı taşıyabileceğini ifade ettik."

BDP: Biz hazırız

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, "İktidar hazırsa, hakim ve savcıların bağımsızlığını sağlayacak, tarafsız bir yargıyı düzenleyecek anayasal düzenlemeye hazırız" dedi. Yargının bağımsızlığını sağlayacak bir düzenlemeye hazır olduklarını belirten Demirtaş, "İktidar hazırsa, hakim ve savcıların bağımsızlığını sağlayacak, tarafsız bir yargıyı düzenleyecek anayasal düzenlemeye hazırız" dedi.