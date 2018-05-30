Bozdağ: CHP beyannamesinde, 28 Şubat'ı hortlatacak ifadeler görüyoruz

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve cumhurbaşkanı adayı, seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede çok ilginç konular var. Bunların başında, 28 Şubat\'ı yeniden hortlatacak ifadeleri görüyoruz\" dedi.

Yozgat\'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin seçim beyannamesindeki eğitim sistemiyle ilgili bölümü değerlendiren Bozdağ, \"28 Şubat döneminde, eğitime büyük bir darbe vurulmuş, 8 yıllık kesintisiz eğitim getirilerek, başta imam hatipler olmak üzere meslek liselerinin orta kısımları tamamen kapatılmış, Kuran kursuna gitmek isteyen öğrencilerin, hafızlığa gitmek isteyen öğrencilerin 16 yaşına girmeden gitmelerinin önüne set çekilmişti. Halk bundan son derece rahatsızdı. Ak Parti, iktidar olduğu süreçte bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırdı. 4+4+4 kesintili eğitim sistemini hayata geçirdi. Sonuç olarak imam hatipler ve meslek liselerinin önü açıldı. Çocuklarını Kuran kurslarına göndermek isteyen velilerin, çocuklarını daha erken yaşlarda, Kuran kurslarına göndermelerinin önü açılmış oldu. Büyük bir reformu bu şekilde hayata geçirdik\" diye konuştu.

\'CHP ANLAYIŞINA HALKIMIZ EN İYİ CEVABI VERECEKTİR\'

\"Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve cumhurbaşkanı adayı, seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede çok ilginç konular var. Bunların başında, 28 Şubat\'ı yeniden hortlatacak ifadeleri görüyoruz\" diye sözlerini sürdüren Bozdağ, şunları kaydetti:

\"Sayın İnce, eğer cumhurbaşkanı seçilirse, iktidar olurlarsa eğitim sistemini 1+8+4 yapacaklarını açıklamasının tek bir anlamı vardır. Kesintisiz 8 yıllık eğitme yeniden döneceğiz demektir. Bunun diğer anlamı imam hatip liselerinin ve mesleki diğer liselerin orta kısmını yeniden kapatacağız demektir. Çocuklarını Kuran kurslarına göndermek isteyen veliler, yeniden çocuklarını 16 yaşını doldurana kadar Kuran kurslarına gönderemeyeceklerdir. Hafızlık müessesesi yeniden yok edilecek demektir. Bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden CHP eli ile hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımızda izin vermeyecektir. Halkımızda 28 Şubat\'ın yeniden hortlatılmasını seçim beyannamesine koyan bu 28 Şubat zihniyetine, CHP anlayışına halkımız en iyi cevabı verecektir.\"

\'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE REKABET GÖREMİYORUM\'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı yönündeki iddialara da cevap veren Bozdağ, şunları söyledi:

\"Esasında Türkiye\'de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rekabet görmüyorum. Bir grup aday var, onlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması için uğraşıyorlar, kendi aralarında rekabet ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye\'ye Cumhurbaşkanı seçilmek için çalışıyor. Birisi Türkiye\'yi yönetmek, Türkiye\'ye Cumhurbaşkanı olmak için uğraşırken, diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye\'yi yönetme gibi bir dertleri yok. Seçimi ikinci tura bırakma gibi bir gayretleri var. Bu gayretlerini de vatandaşımız görüyor. O nedenle, Türkiye\'yi yönetme gayretinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O nedenle, Türkiye\'yi yönetmeye talip olana, bugüne kadar da başarı ile yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaktır.\"

\'NE YAPARSANIZ YAPIN BOŞ\'

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron\'a tepki gösteren Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Seçim yaklaştıkça görüyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak isteyen içeride ve dışarı da çevreler yoğun mesaiye kaldılar. Hakikaten çok kafalarını yoruyorlar. Acaba Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Türk milletinin gönlünden nasıl düşürürüz, sandığa giden vatandaşın elini Tayyip Bey\'e oy vermekten vazgeçiririz, onun karşısındakilerden birine nasıl oy verdiririz hesabın yapan, mühendislik yapan çevreler var. Onlara şunu söylemekte fayda görüyorum. Türkiye seçimleri siyasi mühendislikle veya başka hesaplarla manipüle edilecek seçim değildir. Türk halkı Macron\'dan daha akıllıdır. Bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da akıllıdır. Kimin hangi lafı niçin söylediğini, hangi adımı neden attığını hepimizden çok daha iyi bilecek bir basirete, sağduyuya sahiptir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak isteyenlere buradan bir kez daha söylüyorum. Cumhurbaşkanımızı milletimizin gönlünden düşürmeyi başaramayacaksınız. Cumhurbaşkanımız ile milletimiz arasına duvar örmeyi başaramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın boş. Millet, cumhurun başına değer vermektedir, sandıkta da hem Macron\'a hem de onun gibi basit hesaplar yapar herkese en güzel cevabı milletimiz verecektir. Ben milletimize inanıyor, güveniyorum.\"



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