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Politika

Bozdağ, "Bülent Arınç gitti geldi ama Cumhurbaşkanımız FETÖ'cü vekil listesine onay vermedi" dedi iddiası

"Milletvekili olacaklardı ve istifa edin denince AK Parti iktidarını düşüreceklerdi"

10 Ekim 2016 11:45

Akşam gazetesi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendisinin milletvekili belirleme komisyonunda olduğu 2011 yılındaki genel seçimlerinde 'FETÖ'nün AKP'ye yönelik 'operasyon' başlattığını ileri sürerek "Bunlarla ne kadar irtibatlı kişi varsa hepsi aday adayı oldular. Cumhurbaşkanımız buna izin vermedi. Hatta Bülent Bey (Arınç) gitti geldi ama Cumhurbaşkanımız kimseye onay vermedi" dediğini öne sürdü. Adalet Bakanlığı, daha sonra bu açıklamaları yalanladı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın önceki günkü ESMEDYA ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamaları şöyle:

“Bunlarla ne kadar irtibatlı kişi varsa hepsi aday adayı oldular. Cumhurbaşkanımız buna izin vermedi. Hatta Bülent Bey gitti geldi ama Cumhurbaşkanımız kimseye onay vermedi. Sadece bir iki kişi, birisi Muhammed birisi İlhan İşbilen. Hakan (Şükür) sporcu vasfıyla kondu bir yere. Birkaç kriptocu sonra çıktı, istifalara bakarsanız 10'u bile bulmadı. Başarmış olsalardı AK Parti’yi böleceklerdi. Milletvekili olacaklardı ve istifa edin denince AK Parti iktidarını düşüreceklerdi" 

 

Adalet Bakanlığı’ndan yalanlama

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, bazı internet sitelerinde iddia edildiği gibi, "Bülent Arınç, 2011 seçimlerinde FETÖ'cülerin listeye girmesi için çok uğraştı" şeklinde bir açıklamasının olmadığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bozdağ'ın, Star ve Akşam gazetelerinin bugünkü nüshalarında yer alan beyanlarının, bazı internet siteleri tarafından çarpıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Bozdağ'ın, söz konusu gazetelerde yer alan demeçlerinde, bazı internet sitelerinde iddia edildiği gibi 'Bülent Arınç, 2011 seçimlerinde FETÖ'cülerin listeye girmesi için çok uğraştı' şeklinde bir açıklaması kesinlikle olmamıştır" ifadesine yer verildi.

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