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Bekir Bozdağ: LGBTİ Hapishanesi projemiz yok

HDP'li Ertan, Bozdağ'a soru önergesi vermişti

03 Ekim 2016 22:20

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, LGBTİ'ler için "müstakil bir ceza infaz kurumu yapımına yönelik uygulanan veya hazırlanan bir proje bulunmadığını" açıkladı.

ANKA’nın haberine göre, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a LGBTİ'ler için özel bir hapishane yapılacağı iddialarının doğru olup olmadığını sormuştu.

Soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, farklı cinsel eğilimi olan hükümlü ve tutukluların barındırılması amacıyla müstakil bir ceza infaz kurumu yapımına yönelik uygulanan veya hazırlanan bir proje bulunmadığı anlaşılmıştır” dedi.

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