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Bozdağ: Biz fişleme yapmadık, fişmeleleri kaldırdık

Bekir Bozdağ, Emniyet'teki atamalarla ilgili, 'Haksızlığa uğradığını düşünen yargıya gidebilir' dedi

11 Ocak 2014 22:42

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK yasa tasarısı görüşmelerinde, MHP'lilerin eleştirilerine karşılık, "Fişleme diye birşey bizim Hükümetlerimiz döneminde asla olmamıştır. Biz hükümetlerimiz döneminde fişlemeleri kaldırdık" yanıtını verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teklif görüşmeleri sırasında 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını kapatıldığı iddiaları üzerine söz aldı ve açıklama yaptı. Bozdağ, yolsuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şöyle dedi:
"Hazineye uzanan elleri de kırdık, oradaki fareleri de temizledik. Kim olursa olsun yolsuzlukla ilgili birşey varsa üstü örtülemez ve üzerine gidilir. Bu konuda herhangi bir rahatsızlığımız yoktur. Masumiyet ilkesi herkes için geçerlidir.
Hükümetlerimiz döneminde yolsuzlukla ciddi mücadele yapılmıştır. Türkiye'nin bugün geldiği noktayla bakıldığında bu mücadelenin somut noktalarını hep beraber görebiliriz.  Bu mücadelenin somut sonuçlarını hep beraber görüyoruz. 234 Milyar dolarlık milli gelirin 800 milyar dolara gelmesi, sağlıkta, ulaşımda pek çok alanda büyük değişimlerin yaşanmış olması İMF borçlarını ödemiş ve borç verebilir bir Türkiye olması bizim hükümet olarak ortaya koyduğumuz başarının ve mücadelenin sonucudur. Biz hazineye uzanan elleri de kırdık, oranın içerisindeki fareleri de temizledik. O yüzden Türkiye bugün güçlü bir ekonomiye sahiptir ve güçlü şekilde yoluna devam etmektedir."
Emniyet'teki atamalar ile ilgili olarak Bozdağ, "Şuanda açığa alınmış kimse yoktur görev yeri değiştirilenler vardır.  Bu işlemlerin tamamı da yargı denetimine açıktır. Haksızlığa uğradığını düşünen yargıya gidebilir" dedi.

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