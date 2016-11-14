Bozcaada'da tepki çeken karar; Sulubahçe Koyu ihaleye açılıyor!

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcada’da, işletmeye açılmak üzere ihale kararı alınan ancak, kamuoyunun tepkisi üzerine iptal edilen Beylik Koyu’ndan sonra, bakanlık bu kez de Sulubahçe Koyu’nu işletmeye vermek üzere ihaleye çıkacak. Bozcaada Belediye Başkanı ise kararı yeni duyduklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Serkan İlik'in haberine göre, Bozcaada’nın en büyük ve bakir koylarından Sulubahçe’nin 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi için 22 Kasım’da Ankara’da yapılması planlanan ihale tepki çekti. Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, koyların işletmeye açılmasına izin vermeyeceklerini, ihaleden yeni haberdar olduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, şöyle dedi:

"Bozcaada’da bu ihale ile ilgili olarak hiçbir bilgilendirme ya da ilan yayınlanmadı. Biz adanın bu bakir koylarının şu anda olduğu gibi bakir kalmasını tercih ediyoruz. 2014 yılının son aylarında bu şekilde Beylik Koyu’nun ihalesi gerçekleşmişti. Ancak, gerek yerel yönetim, gerek kaymakamlık ve ada halkının tepkisi ile bu ihale o dönem iptal edilmişti. Ben Bozcaada Belediye Başkanı olarak sadece yerel yönetimin değil tüm Bozcaada halkının sesini iletiyorum. Bozcaada halkı ve Bozcaada’da yaşayan herkes ve adaya gelen misafirler bu koyların bakir kalması yönünde görüş bildiriyor. Bu ihale Bozcaada için ileride telafisi olmayan birçok tehlikeyi içeriyor. Biz 2014’de Beylik Koyu’nun ihalesinin iptal edilmesinin ardından Aralık 2014’te ve Aralık 2015’te aldığımız meclis kararları ile Bozcaada’nın koylarının kullanım yetkisinin halkın temsilcisi Bozcaada Belediyesi’ne iletilmesini istedik. Ancak bu talebimize bir yanıt gelmedi. Biz bu iki meclis kararını tekrar bakanlığa göndereceğiz. Bu kıyıların tekrar belediyenin kontrolünde olmasını isteyeceğiz. Bütün hukuki ve kanuni haklarımızı da savunarak bu ihalenin mutlaka durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Bozcaada halkı olarak biz koyların özel şahısların eline geçmesini istemiyoruz ve bunu kabul etmeyeceğiz."

Bozcaada CHP İlçe Başkanlığı da kumsalların ihaleye çıkartılmasına karşı olduklarını, diğer parti temsilcilerini de ortak hareket etmeye davet ettiklerini duyurdu.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkan Yardımcısı Fahri Bilçeye gelenlerin koylar ve adanın bakir olmasını tercih ettiği için geldiğini, yerel yönetimin da kaymakamlığın haberi olmadan koyların ihaleye çıkartıldığını öne sürdü. Bulut, şöyle dedi:

"Belediyemiz yıllarca bu koylara duş, tuvalet gibi hizmetler koymak istemesine rağmen izin verilmemişti. Şimdi bunlar yapılmak istenirken ada halkının veya yönetimin hiçbir şekilde ihaleden haberi yok. Hiç hoş bir durum değil. İhalenin yapılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Bozcaada kent konseyi acil toplandı

Sulubahçe Koyu’nun 22 Kasım’da ihaleye çıkarılması haberinin ardından Bozcaada Kent Konseyi, Kent Konseyi Başkanı Öznur Evergen önderliğinde acil olarak toplantı yaptı. Yaklaşık 30 Kent Konseyi üyesinin katıldığı toplantıda, Bozcaada’nın Master Planı ile geleceğinin belirlenmesi, koyların turizm için yeterli olup olmadığı konularının ada halkı ve yerel yönetime bırakılmasına karar verildi. Aynı zamanda Kent Konseyi ihalenin iptal edilmesi için yasal yollarla atılması gereken adımlar görüşülerek, protesto yada toplu olarak ihaleye katılma kararı alındı.

Beylik Koyu ihalesi tepkiler üzerine iptal edilmişti

Bozcaada’da ilk olarak 2014 yılı Aralık ayında Beylik Koyu yine Adadaki yerel yönetimin ve halkın bilgisi dışında Çanakkale İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalışan Zahit Ulaş adında bir çalışana ihale edildiği belirtilmişti. Medyada yer alan haberlerin doğruluğu anlaşılınca Ada halkı ve Bozcaada Belediye Başkanı tarafından ihaleye tepkiler gelmişti. Yoğun tepkiler üzere bakanlık ihaleyi kazanan kişinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü’nde çalıştığı için önce ihaleyi iptal etmiş, sonrasında ihale ile ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İhale şartları

Bozcaada Belediyesi’ne ve Bozcaada Kaymakamlığı’na herhangi bir bilgilendirici yazı, ya da duyurusu yapılmadığı öğrenilen Sulubahçe Koyu ihalesi için yıllık muhammen bedel 227.200,80 TL olarak belirlendi. 100 TL ile başvuru yapılabilecek ihalenin geçici teminatı ise 6 bin 820 TL. İhale şartlarının detaylarının öğrenilebileceği adres yine ihalenin yapılacağı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü olarak gösteriliyor. Toplamda 7 bin 545 metrekarelik alanın ihale edileceği belirtilen koyda 6 metrekareli büfe, birer erkek ve kadın duşu ile tuvaletleri, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye hizmeti verilmesi ihale şartnamesinde belirtiliyor.