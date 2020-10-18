Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin finalistleri belli oldu

Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle 2-8 Kasım'da online olarak gerçekleştirilmesi planlanan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin (BIFED) finalistleri belli oldu. 15 yapımın katılacağı festivalin jürisi de açıklandı.

Bir platform üzerinde online olarak gerçekleşecek festivalde ana yarışma kategorisindeki 15 belgesel haricinde Panorama ve Türkiye Panoraması kuşağında da 23 belgesel gösterilecek. Ayrıca festival kapsamında yönetmenlerle canlı röportajlar ve paneller de gerçekleştirilecek.

Festival’de Türkiye’deki ekolojik sorunlara dikkat çeken iki belgesel yer alıyor. Sular altında kalmakta olan Hasankeyf’te 21 günlük yaşam döngüsünü anlatan Rûken Tekeş imzalı “Aether” ile inşaat ve otoyol projeleriyle Karadeniz kıyılarına verilen tahribatları gözler önüne seren Türkiye-Almanya ortak yapımı “Kuzey Ormanları”.

"Savunucuları savunun"

Festival yönetmeni Petra Holzer finalistlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl BIFED’de gösterilecek 15 filmden biri Türkiye yapımı ‘Aether’. Aether, Hasankeyf’in son günleri üzerine yapılmış sinematografik muhteşem bir gözlem. ABD yapımı ‘Artifishal’ filmi Washington, Oregon bölgesindeki nehirlerde vahşi somon balıklarının karşı karşıya olduğu yok oluş sürecini ve nehirlere atılan ama hiçbir fayda getirmemesi bir yana hastalık getiren suni somonlarla ilgili. ‘Amussu’ filmi Afrika’nın en büyük gümüş madenine karşı yerel halkın direnişinin destanı. Bir diğer yapım ‘Green Blood (Yeşil Kan)’ çevre gazetecilerinin dünyanın her yerinde açık ve savunmasız birer hedef haline geldiğini anlatan acı bir öykü. Sağlık konusu ile ilgili de iki film var BIFED-2020’de; Almanya ve Avusturya yapımları olan bu filmler ‘TrustWho (DSÖ’ye Güven)’ ve ‘Fever (Ateş)’ filmleri. Şu sıralar tüm dünyanın gündeminde olan Dünya Sağlık Örütü ile ilgili film buradaki bozulma ve işlevsizlikle ilgili. Aslında her iki film de ilaç endüstrisine getirilmiş çok ciddi eleştiriler olarak da görülebilir. Ayrıca beş aktivist filmi de bu yılki yarışma bölümünde yer alacak. Zaten bu yıl BIFED’in sloganı da: Savunucuları Savunun" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin katıldığı festivalde Türkiye haricinde İtalya, Fas, Katar, Birleşik Devletler, Hindistan, Fransa, Çekya, Almanya, İsviçre, Letonya, Norveç, Litvanya, Birleşik Krallık, Avusturya ve Meksika yer alıyor.

Festivalin jürisinde yer alan yedi isim ise şöyle: Türkiye’den sinema yazarı Necla Algan, yönetmen ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi İlknur Ulutak ile Birleşik Devletler ile Türkiye’de yapımlarıyla bilinen yönetmen ve yapımcı Emre Şahin, Sloven yönetmen ve yazar Sonja Prosenc, İskoçya’dan SF Green Film Festivali kurucu ve yönetmeni Rachel Caplan, Karadağ’dan yönetmen ve Yeşil Karadağ Uluslararası Film Festivali yönetmeni Blagota Marunović ile Arjantin’den FINCA Uluslararası Çevre Film Festivali'nin teknik koordinatörü Mariano Pozzi.