Bozcaada Salhane'de konserler devam ediyor

Bozcaada Belediyesi'nin 9 yıl atıl durumda bulunan Salhane Kafe-Bar'ı faaliyete geçirmesiyle Adadaki konser yoğunluğu da arttı. Bugün Salhane'de Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'ın yer aldığı Taksim Trio grubu sahne alacak.

Bozcaada'nın en popüler mekanı Salhane, dev konserlerle geri döndü. CHP belediyesinin hem ada sakinleri hem de adaya gelen yerli turist için faaliyete geçirdiği Salhane Kafe-Bar'da ilk olarak ünlü Sanatçı Feridun Düzağaç konser vermiş, konser büyük ilgi ile izlenmiş ve izleyenler Feridun Düzağaç şarkılarına doymuştu.

Bugün ise Salhane'de Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'ın oluşturduğu grup Taksim Trio sahne alıyor.

Salhane İşletme Müdürü Aykut Turgal, konserlere olan yoğun ilgiden memnun oldukelarını söyleyerek konserlerin bitmeyeceğini önümüzdeki yıllarda bu konserlerin artarak devam edeceğini söyledi.

İşte Salhane'de Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan Taksim Trio'dan sonra yapılacak konserler.