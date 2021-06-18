Müsilaj, Bozcaada limanında yoğunlaşmaya başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde balıkçı barınağı ve limanın içi büyük ölçüde müsilajla doldu.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen müsilaj Bozcaada’yı da tehdit etmeye başladı. Kısa süre önce oyuncu Ata Demirer’in çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, müsilajın Kuzey Ege’ye kadar ulaştığını ortaya koymuştu.

Ancak son birkaç gündür lodosun hakim olduğu Bozcaada’da balıkçı barınağı ile liman içerisinde müsilaj daha yoğun bir şekilde görünmeye başladı. Bozcaada Belediyesi bugün vidanjörle müsilaj temizliği yaptı. Çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Bozcaadalılar, havanın poyraz estiği günlerde Çanakkale Boğazı’ndan Kuzey Ege’ye doğru akan müsilajın adayı teğet geçerek, Yunan sularına doğru ilerlediğini belirtti. (DHA)