Bozcaada Caz Festivali başlıyor

Bozcaada Caz Festivali, 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında 5. kez müzikseverlerle bir araya geliyor. Festival bu yıl İlhan Erşahin, Alp Ersönmez, Sonic Boom, Çağrı Sertel ve Maya Belsitzman & Matan Ephrat gibi isimleri sahnesinde ağırlıyor.

Bozcaada Caz Festivali Konser Programı

20 Ağustos Cuma

Sonic Boom (Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem)

Bozcaada Ensemble ft. Kalben & Ceylan Ertem & Seçil Akmirza (Kalben, Ceylan Ertem, Seçil Akmirza, Esra Kayıkçı, Çağla Karaali, Bilge Günaydın, Yaren Eren Budak)

Fazer (DE)

Partapart / Aydın Dorsay & Murat Sezgi

21 Ağustos Cumartesi

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions (İlhan Erşahin, Alp Ersönmez, Turgut Alp Bekoğlu, İzzet Kızıl)

Çağrı Sertel ‘Multiverse’ ft. Korhan Futacı

Maya Belsitzman & Matan Ephrat

Partapart / Deniz Kuzuoğlu

22 Ağustos Pazar

Büyük Ev Ablukada Akustik (Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz, Afordisman Salihins)

Alp Ersönmez 'Cereyanlı' (Alp Ersönmez, Ediz Hafızoğlu, Engin Recepoğulları, Çağrı Sertel, Barış Doğukan Yazıcı)

Sketchbook Quartet (AU)

Partapart / Osman Erden & Esra A. Aysun