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Çevre

Santral memurunun aldığı Bozcaada Beylik Koyu ihalesi iptal edildi

Bozacaada'da bulunan ve Çevre Bakanlığı'nda santral memuru olarak çalışan Zahit Ulaş'a ihale edilen Beylik Koyu ihalesi iptal edildi

19 Ocak 2015 17:42

Bozacaada'da bulunan Beylik Koyu'nu tesisleşmeye açan ihale iptal edildi. Beylik Koyu ’Tabiat Varlıkları ve Doğal SİT Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmelik’ kapsamında özel sektöre açılması için ihale edilmişti.

Serkan İlik'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale Subesi'nde memur olarak çalışan Zahit Ulaş'a ihale edilen Beylik Koyu'nun ihalesi iptal edildi. Koyun kullanımına talip olan Zahit Ulaş'ın halen memuriyetinin devam etmesi ve ihaleye katılan kişi sayısının sadece bu isimle sınırlı kalması tepkilere neden olmuştu.

Bozcaada Kaymakamı Abdülgani Mağ ve Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın müdürlüğe yaptıkları itirazların yanı sıra AKP İlçe Teşkikatı'nın Ankara ziyaretinin de iptal kararında etkili olduğu belirtiliyor.

 

Kampanya etki yarattı

 

Beylik Koyu ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması sonrasında özellikle BozcaadaHaber.net sitesi üzerinden sosyal medyada yapılan kampanya ses getirmişti. Bu kampanya sonrası Bakanlığın sosyal medyadan gelen tepkilere duyarsız kalamadığı ve böyle bir karar alındığı bildirildi.

 

Resmi gazetede yayınlanmıştı

 

Yönetmelik, 2 Mayıs 2013 tarih ve 28 bin 635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri ile birlikte doğal SİT alanları ve tabiat varlıklarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda izin ve işletme isteklerinin değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik, buradaki alanların ön izin ihalesi ve kullanma izni verilip, 29 yıla kadar kiralama işleminin yapılabilmesi, protokol veya ihale yolu ile işletilmesine olanak sağlandı.

 

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