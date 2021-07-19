Bozcaada Belediyesi’nden sahili kirleten  grupla ilgili açıklama: Tek tek tespit ediliyorlar

Bozcaada Belediyesi, sahilde şemsiyeleri yakan, şezlongları kıran ve çöplerini ortada bırakan kişilerin tespit edilmekte olduğunu ve idari olarak en ağır şekilde cezalandırılacaklarını duyurdu.

Twitter’den yaptığı ilk paylaşımında bu kişilerin adaya verdiği zararı gösteren belediye, bugün yaptığı ikinci paylaşımda ise “İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bozcaada Spor Kulübü’nün şezlong ve şemsiyelerinin de bulunduğu Sulubahçe sahilinde, cumartesi gecesi düzenlenen partinin ardından çöplerin ortada bırakıldığı, şezlongların kırıldığı ve şemsiyelerin yakıldığı görülüyordu.

Bu görüntülere, aralarında adada yaşayan, işletmelerde çalışan ve tatilcilerin bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grubun neden olduğu öğrenildi. Dün sabah Sulubahçe’ye giden Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, jandarmaya giderek durumdan şikâyetçi olmuştu.