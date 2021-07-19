Bozcaada Belediyesi, parti düzenleyen grubun sahilde bıraktığı çöpleri paylaştı: Yazık çok yazık

9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsat bilenler sahil beldelerine akın etti. Çanakkale’nin Bozcaada Belediyesi, cumartesi gecesi Sulubahçe sahilinde parti düzenleyip, çöplerini kumsalda bırakan ve şezlongları kırıp, şemsiyeyi de yakan gruba "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" dedi.

Bozcaada Spor Kulübü’nün şezlong ve şemsiyelerinin de bulunduğu Sulubahçe sahilinde, aralarında adada yaşayan, işletmelerde çalışan ve tatilcilerin olduğu 50 kişiyi aşkın grup, cumartesi gecesi parti düzenledi.

Grup, Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kırıp, güneş şemsiyesini yaktı, çöplerini de kumsalda bıraktı. Pazar sabahı Sulubahçe’ye giden Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, yanmış şemsiyeyi, kırılmış şezlongları ve çöpleri görünce tepki gösterdi. Kahyaoğlu, jandarmaya giderek, şikayetçi oldu.

Belediyeden açıklama

Bozcaada Belediyesi ise eğlencenin ertesi gününde sahilden görüntüleri sosyal medyadan "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" notuyla paylaştı. Görüntüleri izleyen takipçiler de gruba tepki gösterdi.

Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ikinci mesajda ise "İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır" denildi.