Boynuzlanan kadın matador yaralandı

Meksikalı kadın matador Karla de los Angeles boğa güreşinde yaralandı. Meksika'nın başkenti Meksiko'da Pazar günü düzenlenen boğa güreşinde, matadorun tam kontrolü sağladığını düşündüğü bir anda boğa ani bir çıkış yapıp boynuzlarını matadora geçirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kadın matadorun 495 kilogram ağırlığındaki boğayı ikinci öldürme girişiminde, boğa yine boynuzlarıyla matadora saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla yaraladığı matadorun kalçasında ve kalça kaslarında 12 cm ile 10 cm'lik kesikler oluştu.

Gamusino adlı boğa, matadora yardım etmek isteyen asistanı Federico Dominguez'i de boynuzladı. Dünyanın en büyük arenası olan Plaza Mexico'da, aynı gün öğleden sonra da dördüncü bir boğanın arenayı çevreleyen tahta bariyerler üzerinden atlaması üzerine bir seyirci yaralandı.

İspanya'da General Francisco Franco rejiminde kadınların matador olarak arenaya çıkması yasaktı. Franco'nun ölümünden sonra yasağın kalkmasıyla birlikte az sayıda profesyonel kadın matador hem İspanya'da hem de Latin Amerika'da boğa güreşine devam ediyor.