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Yaşam

Boynuyla ünlü oldu

Polis, fotoğrafı sosyal medyada paylaşında viral oldu

20 Kasım 2018 12:40

ABD'de bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına aldı. Zanlının fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

ABD Florida’da 31 yaşındaki Charles McDowell uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. McDowell’ın fotoğrafı polisin Facebook sayfasında paylaşıldı. Boynunun kafasından geniş olan adam bir anda sosyal medya ünlüsüne dönüştü.    

Boynu ile ünlenen Charles McDowell; Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan ve 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen Jeremy Meeks'i hatırlattı. 

    

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