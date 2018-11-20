Boynuyla ünlü oldu

ABD'de bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına aldı. Zanlının fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

ABD Florida’da 31 yaşındaki Charles McDowell uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. McDowell’ın fotoğrafı polisin Facebook sayfasında paylaşıldı. Boynunun kafasından geniş olan adam bir anda sosyal medya ünlüsüne dönüştü.

Boynu ile ünlenen Charles McDowell; Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan ve 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen Jeremy Meeks'i hatırlattı.



