Boynu kırılan kızını, dişlerini kırarak hayata döndürdü!

Antalya'da kaydıraktan düşerek boynunu kıran 5 yaşındaki kızı Zara'nın nefessiz kaldığını gören anne, kızının dişlerini kırıp dilini dışarı çıkardı ve hayatta kalmasını sağladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Fırat Ölçer ile evli olan İngiliz Adele Ölçer (41), kaydıraktan ters düşerek boynunu kıran beş yaşındaki kızı Zara'nın nefessiz kaldığını görünce hemen onu ilk yardım pozisyonuna getirdi. Akabinde, bilincini kaybetmiş halde yatan minik Zara'nın dişlerini kırdı. Ölçer, Zara'nın nefes almasını engelleyen dilini dışarı çıkarıp boğazını temizleyerek tekrar nefes almasını sağladı. Doktorlar Türkiye'de üç hafta hastanede kalan Zara'nın felç kalabileceğini söyledi.

"Başta öldüğünü sandım "

Başlarından geçen korkunç olayı anlatan Ölçer, "Başta öldüğünü sandım. Onu yüzüstü çevirdiğimde gözleri açıktı. Nefes almıyordu ve çenesi kilitlenmişti" dedi.

Aldığım eğitim kızının hayatını kurtardı

Türkiye'ye tatile gelmeden önce bir hafta ilk yardım eğitimi aldığını anlatan Ölçer, "Sanırım sakin kalmamı sağlayan şey bu oldu" diye konuştu. Minik Zara'nın kaza sonrası boynu ve kafatasının yanı sıra kolları da iki yerden kırıldı.

Haberde, Türkiye'deki ilk tedavinin ardından İngiltere'ye götürülen Zara'nın dört ay boyunluk taktığı ve Eylül 2015'e kadar gerektiği kadar okula gidemediği belirtildi. Adele Ölçer, "Aralık 2015'te kızının tamamen iyileştiğini ve normal hayatına döndüğünü" söyledi.