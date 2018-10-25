Boyner, Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- PERAKENDE sektörünün deneyimli isimlerinden Boyner Büyük Mağazacılık Kadın Kategori Müdürü Seyhan Okur Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileriyle buluştu. Gençlerle gerçekleştirdiği sohbette Okur, 2018–19 sonbahar-kış sezonun trendlerini ve modaya dair görüşlerini paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlikte Seyhan Okur ve öğrenciler moda üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Konuşmasında sonbahar-kış sezonunun öne çıkan renklerine ve trendlerine yer veren Okur, kampüs modasından da bahsetti. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Okur, Amerika’nın sevilen genç giyim markalarından olan Aéropostale\'ın bu sezon Boyner\'le yeniden Türkiye’ye geldiğini ve sadece Boyner’lerde gençlerle buluşacağını sözlerine ekledi.