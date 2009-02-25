T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Böyle zorbalık görülmedi

Çankaya'da 5 zorba, 35 yaşındaki kadını kocasının yanından silah zoruyla kaçırıp ormanlık alanda defalarca tecavüz etti.

25 Şubat 2009 02:00

Çankaya'da 5 zorba, 35 yaşındaki M.S. adlı kadını kocasının yanından silah zoruyla kaçırıp ormanlık alana götürerek defalarca tecavüz etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 zorba, evine girdikleri 35 yaşındaki M.S. adlı kadını kocasının yanından silah zoruyla kaçırıp ormanlık alana götürerek defalarca tecavüz etti. M.S.'nin şikayeti üzerine yakalanan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çankaya ilçesinde, M.S.'yi akşam saatlerinde evine giderken takip eden 5 kişi, kadının içeri girmesinin ardından evinin zilini çaldı. Kapıyı açan M.S., karşısında tanımadığı 5 erkeği gördü. Silah zoruyla eve giren Kıyasettin C., Fatih G., Savaş G., Nihat C. ve İsa M., şoke olan M.S.'nin yanında bulunan ve kimliği açıklanmayan kocasını öldüresiye dövdü. Kocasının ellerini ve ayaklarını bağlayan 5 kişi, M.S.'yi de evden çıkartıp araca bindirerek ormanlık alana götürdü. 5 zorba, ormanlık alana götürdükleri M.S.'ye burada sırayla tecavüz etti. M.S.'ye defalarca tecavüz eden ve işkence yapan 5 zanlı, perişen haldeki kadını hava karardıktan sonra ormanlık alanda bırakarak kaçtı. Genç kadının üzerindeki değerli eşyalarını da gasp eden zorbalar, daha sonra kaçıp ortadan kayboldu.

Otostop yaparak karakola ulaştı

Ormanlık alandan çıkarak yol kenarına ulaşan M.S. buradan otostop yaparak polis karakoluna
kadar ulaşarak polis ekiplerine başından geçenleri anlattı. M.S.'nin verdiği eşkaller
doğrultusunda oluşturulan robot resimler bütün birimlere dağıtıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, robot resimler doğrultusunda çalışma başlattı. Gasp ve tecavüz
suçlarından sabıkası olan şüphelileri takibe alan ekipler sonunda 5 kişiye ulaştı. Yapılan
operasyon sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli, M.S. ve kocası tarafından da teşhis edildi. 5
şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri nöbetçi
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24