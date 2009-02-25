Böyle zorbalık görülmedi

Çankaya'da 5 zorba, 35 yaşındaki M.S. adlı kadını kocasının yanından silah zoruyla kaçırıp ormanlık alana götürerek defalarca tecavüz etti.



Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 zorba, evine girdikleri 35 yaşındaki M.S. adlı kadını kocasının yanından silah zoruyla kaçırıp ormanlık alana götürerek defalarca tecavüz etti. M.S.'nin şikayeti üzerine yakalanan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Çankaya ilçesinde, M.S.'yi akşam saatlerinde evine giderken takip eden 5 kişi, kadının içeri girmesinin ardından evinin zilini çaldı. Kapıyı açan M.S., karşısında tanımadığı 5 erkeği gördü. Silah zoruyla eve giren Kıyasettin C., Fatih G., Savaş G., Nihat C. ve İsa M., şoke olan M.S.'nin yanında bulunan ve kimliği açıklanmayan kocasını öldüresiye dövdü. Kocasının ellerini ve ayaklarını bağlayan 5 kişi, M.S.'yi de evden çıkartıp araca bindirerek ormanlık alana götürdü. 5 zorba, ormanlık alana götürdükleri M.S.'ye burada sırayla tecavüz etti. M.S.'ye defalarca tecavüz eden ve işkence yapan 5 zanlı, perişen haldeki kadını hava karardıktan sonra ormanlık alanda bırakarak kaçtı. Genç kadının üzerindeki değerli eşyalarını da gasp eden zorbalar, daha sonra kaçıp ortadan kayboldu.



Otostop yaparak karakola ulaştı



Ormanlık alandan çıkarak yol kenarına ulaşan M.S. buradan otostop yaparak polis karakoluna

kadar ulaşarak polis ekiplerine başından geçenleri anlattı. M.S.'nin verdiği eşkaller

doğrultusunda oluşturulan robot resimler bütün birimlere dağıtıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, robot resimler doğrultusunda çalışma başlattı. Gasp ve tecavüz

suçlarından sabıkası olan şüphelileri takibe alan ekipler sonunda 5 kişiye ulaştı. Yapılan

operasyon sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli, M.S. ve kocası tarafından da teşhis edildi. 5

şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri nöbetçi

mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.