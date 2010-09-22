-BOYKOTA KARŞI FUTBOL VAN (A.A) - 22.09.2010 - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ''okulların boykot edilmesi'' kararına uymayarak, eğitimlerine devam eden öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenliyor. 2010-2011 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, ''okulların bir hafta boykot edilmesi'' yönünde alınan karara, Vanlı veli ve öğrenciler ilgi göstermedi. Boykota aldırış etmeden eğitimlerine devam eden çok sayıda öğrencinin özverisi karşısında, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Grup Amirliği ekipleri de özellikle kenar mahallelerdeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerin katılımıyla futbol turnuvası düzenliyor. Turnuvaya katılan öğrencilere Belediye Vanspor ile Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe formaları ve futbol topu dağıtan polisler, kız öğrencilere de toka hediye ediyor. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, üç gün içerisinde özellikle kenar mahallelerde bulunan 12 okulu ziyaret ettiklerini belirterek, gezdikleri okullarda ''boykot'' niteliğinde bir olayla karşılaşmadıklarını ve birçok öğrencinin eğitimine devam ettiğini gördüklerini söyledi. Turnuvaya katılan 300 öğrenciye futbol topu ile forma hediye ettiklerini anlatan yetkililer, etkinliğin, eğitimi teşvik ve öğrencilerin okula adaptasyonunu sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti. Yetkililer, etkinliğin, cuma gününe kadar devam edeceğini, eğitim öğretim yılı süresince de çeşitli aktivitelerle öğrencilerle birlikte olacaklarını bildirdi.