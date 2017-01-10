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15 Temmuz Darbe Girişimi

Boydaklara 2 yeni gözaltı

Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin gözaltına alındığını söyledi

10 Ocak 2017 23:03

Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin İstanbul’da gözaltına alındığını duyurdu.

Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir 6 gündür istanbul’da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oğlum ve kardeşim Bekir Boydak inşallah alınlarının akı ile savunmalarını yapacaklar. Tekrar aramıza katılacaklar inşallah."

 

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