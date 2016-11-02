Boydaklar hâkim karşısına çıktı: Bağışları 60 yıllık aile birikiminden yaptık

Kayseri'de, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın yanı sıra Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davada ilk celse tamamlandı. Memduh Boydak, Gülen cemaatine yaptıkları bağışları 60 yıllık aile birikiminden yaptıklarını ifade etti ve buna rağmen 9 aydır tutuklu bulunmasının kamu vicdanı, adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı 26'sı tutuklu 50 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya iştirak etti. Kimlik tespitinin yapılması ve mahkeme başkanının iddianamenin yaklaşık 100 sayfalık özetini okumasının ardından, sanıkların savunmasına geçildi.

Boydak Holding eski üst yöneticisi (CEO) Memduh Boydak savunmasında, yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunduğunu ve avukatları ile yeterince görüşemediği için savunmaya iyi hazırlanamadığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Boydak, bu suçlamaların, fiil ve delil gösterilmediği için geçersiz olduğunu savundu. Boydak, kendisinin 27 yıllık, ailesinin 60 yıllık emeği olan Boydak Holding'in ve Hes Kablo AŞ'nin TMSF'ye devredildiğini anımsatarak, aile olarak FETÖ/PDY'nin ne üyesi ne de yöneticisi olduklarını söyledi.

Soruşturma aşamasında yaptıkları hayırlara değinilmediğini, sadece ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduğunu sonradan öğrendikleri kişi ve kuruluşlara yaptıkları yardımlar dolayısıyla suçlandıklarını söyleyen Boydak, şirketlerinin halka açık olmamasına rağmen dünyadaki 4 büyük denetim firması tarafından denetlendiğini anlattı. TMSF yetkililerine, "Nasıl bir şirket bıraktıklarının sorulmasını" isteyen Boydak, "Bütün hesaplar açıktır. Bir kuruş kayıt dışı işimiz yoktur. Bazı ödemelerin kime neden yapıldığını ben de bilemeyebilirim şu an. Şirket TMSF'de, avukatlarla sağlıklı görüşemiyoruz, bu ödemelerin belgeleri mutlaka vardır. 5 yıl önceki hesapları bilemeyebiliriz. Yıllardır vergi rekortmeniyiz. Terörle bağlantısı olan vergi kaçırmak için elinden geleni yapmaz mı?" dedi.

“Bağışları 60 yıllık aile birikiminden yaptık”

Yaptıkları bağışları 60 yıllık aile birikiminden yaptıklarını ifade eden Boydak, buna rağmen 9 aydır tutuklu bulunmasının kamu vicdanı, adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığını söyledi. Memduh Boydak, iddianamede yer alan ve ‘FETÖ'ye destek için atıldığı önü sürülen Tweetlerine ilişkin de "Bunların hangi tarih ve ortamda atıldığına bakılmasını istiyorum. 3 yıl önce atılan tweet bugün değerlendiriliyor. Kutlu Doğum Haftası'nda, Peygamber Efendimiz için attığım tweet, bugün başkası için atılmış gibi değerlendirilmiş." görüşünü dile getirdi. Zaman zaman duygulanan Boydak, ‘FETÖ’ yöneticisi olduğu iddiasını reddederek, "24 saati dizayn edilmiş bir insan olarak bu terör örgütünü yönetmeye ne zaman fırsat bulduğunu bilmediğini" kaydetti.

Boydak, en çok tanık ifadesinin kendisi hakkında olduğuna işaret ederek, bu tanıkların kiminin annesinin, kiminin kardeşinin dinlenmesi için talepte bulunacağını ve yalan söylediklerini ispatlayacağını belirtti. İddia makamının isnat edilen suçlarla ilgili fiil, yer, tarih ve zaman söylemesi halinde gereken açıklamayı yapacağını belirten Boydak, Melikşah Üniversitesinin defalarca denetlendiğini ve usulsüzlüğe rastlanmadığını ifade etti.

Boydak, Melikşah Üniversitesini kurmaları için devlet büyüklerinin telkinde bulunduğunu savunarak, üniversite kurdukları için bir gün yargılanacağının aklına gelmediğini söyledi.

‘FETÖ’ için para toplamadığını söyleyen Memduh Boydak, "İddianamedeki tanıklardan hiçbiri himmet vermediğimiz için bizi batırdılar demiyor. Şu an şirket TMSF'nin, daha iyi bilgi alırsınız. Bir kişi çıkıp da biz himmet vermedik, bizi batırdılar diyemez. Varsa biri gelsin, yüzleşelim. Lehte olan beyanların çoğu iddianameye girmemiş. İfade veren 8-9 kişi var. Söyledikleri 'duydum, biliyorum' gibi ifadeler. Kendi yaptıkları yardımların suç teşkil etmemesi için bize isnat etmeleri kabul edilemez." diye konuştu. "Sıfırlanmadan önce 1 milyar liraya yakın kişisel servetim vardı" diyen Boydak, "Bu kadar serveti olan kişi 50 bin lira için baskı yapar mı ya da 50 bin lira vermedi diye kin tutar mı?" ifadesini kullandı.