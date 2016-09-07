Boydaklar, 1 Kasım'da hâkim karşısına çıkıyor

Kayseri'de Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Mustafa Boydak, Holding CEO’su Memduh Boydak, 'FETÖ’nün ’Kayseri imamı’ olduğu iddia edilen Sıtkı Baş’ın da aralarında bulunduğu 23’ü tutuklu toplam 67 sanık, 1 Kasım’da, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlarından hakim karşısına çıkacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yasin Dalkılıç'ın haberine göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca, aralarında tutuklu bulunan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, Holding CEO’su Memduh Boydak, GESİAD Kayseri Şube Başkanı Hamdi Kınaş, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, KTO Meclisi eski Başkanı Mehmet Filiz, Kimse Yok Mu Derneği’nin başkanları Abdurrahman Haskaraman ve Hacı Osman Büyükata ile 'FETÖ’nün ’il imamı’ Sıtkı Baş’ın da bulunduğu 67 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 1 Kasım’da Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 67 sanığın yargılanmasına başlanacak.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede bu kişiler hakkındaki suçlamalar arasında ise, ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme’, ’Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’, ’Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet’, ’Resmi belgede sahtecilik’, ’Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ’Silahlı terör örgütüne üye olma’, ’Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ’Terör örgütü propagandası yapmak’, ’Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’, ’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ yer alıyor. İddianamede suç tarihi, tüm şüpheliler için 15 Temmuz ve öncesi olarak ifade edildi.

23 sanık tutuklu

Davada adı geçenlerden Hacı Boydak, Memduh Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Bekir Boydak, Şükrü Boydak, Mehmet Fındık, Arap Ali Aksoy, Hacı Osman Büyükata, İsmail Tuna, Mehmet Filiz, Mehmet Karakaya, Mehmet Albayrak, Nurullah Sarıöz, Nurullah İlgün, Salih Akay, Yahya Karadeniz, İlyas Boydak, Mustafa Ahi, Murat Bozdağ, Mahmut Alak ve Adem Çelik halen tutuklu bulunuyor.

44 sanık tutuksuz yargılanacak

Davada KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Erol Boydak, Erkan Yıldız, Halit Bayhan, YunusSerin, Tamer Oğuz, Şahin Ekici, Şadi Günek, Şaban Çınar, Sinan Ekin, Servet Demirel, Ömer Yazıcı, Ömer Geneci, Ömer Pekşen, Osman Hilmi Özdil, Metin Çiftçi, Muzaffer Güner, Mustafa Özdemir, Metin Gök, Mehmet Alauddin İslamoğlu, Mehmet Kocatürk, Mahmut Göncü, Mahmut Mert, Köksal Erdoğmuş, İbrahim Ülger, Hüseyin Güngör, Hüseyin Alpay, Hüseyin Aydın, Haşim Emirdağı, Hamza Çim, Hasan Basri Doğan, Eşref Çoşar, Engin Yanık, Cengizhan Bingöl, Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Ali Demir, Ahmet Doğan, Abdurrahman Haskaraman, Ahmet Türkmen, Mehmet Çetin, İlhan Miraboğlu, Mehmet Yıldız ve Sıtkı Baş ise tutuksuz yargılanacak.

Tüfenkçi: Kayyım sonrası satışlar arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanan Boydak Holding'e ilişkin, "Kayyum heyetiyle görüştüm. 'Sayın Bakanım (şirket) bize devredildikten sonra siparişlerimiz yüzde 25 arttı. Bayilerimizle toplantı yaptık, siparişleri veriyorlar' dedi." ifadesini kullandı.