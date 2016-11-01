Boydak kardeşler hâkim karşısına çıktı

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik ballatılan soruşturma kapsamında Kayseri'de haklarında dava açılan, iş adamları Hacı Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" olduğu öne sürülen Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ancak katılımın yoğunluğu nedeniyle Konferans Salonunda görülen duruşmada ilk savunmayı, ‘terör örgütü yöneticiliği yapmak ve terör örgütünü finansman sağlamak’ iddiasıyla dolayı tutuklu bulunan Hacı Boydak yaptı.

Boydak, 2016 Mart ayına kadar yöneticiliğini yaptığı Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki yardım ve bağışların yalnızca eğitim ve sağlık amacıyla yapıldığını, terör örgütüne finansman sağlamadıkları belirtti.

Terör örgütüne finans sağladığı gerekçesi ile tutuklu olan oğlu İlyas Boydak’ın değil, kendisinin 'Kimse Yok Mu' derneğine yardımda bulunduğunu söyledi. Gözyaşlarına engel olamayan Hacı Boydak, “Bana suç olarak isnat edilen bağışların neden yasal olarak bankalardan yapılmasına izin verilmiştir. Oğluma isnat edilen suçun da karşılığı yoktur. Kimse Yok Mu derneğine o parayı sırf Müslüman ülkelere kuyu açılması için ben bağışladım, oğlum İlyas değil. Oğlumun masumiyetinin ispatı adına bir baba olarak öncelikle bunun incelenmesini talep ediyorum” dedi.

Yargılananlar

TRT Haber'e göre, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, zanlılar Sıtkı Baş, Hacı Boydak, Memduh Boydak,Yılmaz Akansu, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, İlhan Miraboğlu, Mehmet Yıldız, Mehmet Çetin, Necmi Somtaş, Ahmet Türkmen, Bekir Boydak, Şükrü Boydak, Mehmet Fındık, Abdurrahman Haskaraman, Ahmet Doğan, Ali Demir, Arap Ali Aksoy, Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Cengizhan Bingöl, Engin Yanık, Erol Boydak, Eşref Coşar, Hacı Osman Büyükata, Hamza Çim, Hasan Basri Doğan, Haşim Emirdağı, Hüseyin Aydın, Hüseyin Alpay, Hüseyin Güngör, İbrahim Ülger, İsmail Tuna, Köksal Erdoğmuş, Mahmut Alak, Mahmut Mert, Mahmut Göncü, Mehmet Filiz, Mehmet Karakaya, Mehmet Albayrak, Mehmet Kocatürk, Mehmet İslamoğlu, Metin Gök, Metin Çiftçi, Murat Bozdağ, Mustafa Özdemir, Mustafa Ahi, Muzaffer Güner, Nurullah Sarıöz, Nurullah İlgün, Osman Hilmi Özdil, Ömer Pekşen, Ömer Geneci, Ömer Yazıcı, Salih Akay, Servet Demirel, Sinan Ekin, Şaban Çınar, Şadi Günek, Şahin Ekici, Tamer Oğuz, Yahya Karadeniz, Yunus Serin, Mustafa Boydak, Halit Bayhan, İlyas Boydak, Adem Çelik ve Erkan Yıldız, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Mekanın kısıtlılığı gerekçesiyle her sanığın bir yakınının salona girmesine izin verilen duruşmaya, Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa, İlyas ve Şükrü Boydak duruşma salonuna geldi. Tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait dosyalar da bu dava çatısı altında birleştirildi. Davaya, dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan da müşteki sıfatıyla müdahil oldu.