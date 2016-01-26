Küçükçekmece'deki boyalı köpeklerin sırrı çözüldü

İstanbul, Küçükçekmece'de boyanmış halde bulunan çok sayıda köpekle ilgili hayvan hakları savunucuları bölgeye giderek, köpeklerin eski bir kibrit fabrikasında bulunan toz boyalarla oynarken kendi kendilerini boyadıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde kırmızı, mavi ve yeşil renge boyanmış köpek fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından bölgedeki balıkçı barınaklarında yaşayan tekne sahipleri suçlanmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre; gelen tepkiler üzerine bölgeye giden hayvan hakları savunucuları, köpeklerin eski bir kibrit fabrikasında bulunan toz boyalarla oynarken kendi kendilerini boyadıklarını belirledi.

Hayvan hakları savuncularının Küçükçekmece Belediyesi'ni arayarak eski fabrikanın kimyasallardan temizlenmesini istemesi üzerine belediye ekipleri köpeklerin boyanmalarına neden olan atıl durumdaki fabrikayı temizledi. Boyanan köpekler de toplanarak özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Tinerle boyaları çıkarılan köpekler yıkandıktan sonra serbest bırakıldı.