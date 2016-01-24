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Çevre

Küçükçekmece'de köpeklere boyalı işkence!

Hayvan hakları dernekleri yardım çağrısı yaptı

24 Ocak 2016 00:25

İstanbul, Küçükçekmece'de çok sayıda boyanmış halde bulunan köpeklerle ilgili hayvan hakları savunucusu yardım çağrısı yaptı.

VeHaber.org'un haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de çok sayıda boyanmış halde köpek bulundu. Köpeklerin kim ya da kimler tarafından ne amaçla boyandığı henüz bilinmezken köpekleri gören hayvan hakları savunucusu yardım çağrısı yaptı.

 

Küçükçekmece Belediyesi açıklama yaptı

 

Haberin yayılmasının ardından Küçükçekmece Belediyesi "Konu ekiplerimize iletildi açıklaması yaparken bazı hayvan hakları savunucuları bölgeye destek çağrısı yapmaya devam etti.

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