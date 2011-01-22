T24 - İngiliz şarkıcı Boy George, "Şarkıları internetten indirebilirsiniz. Ama canlı performans çok farklı. Bu dönemde canlı performansla insanlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum'' dedi.







İngiliz şarkıcı Boy George, bu gece 360İstanbul Sahnesi'nde sunacağı DJ performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Boy George, yeni albümünün 2 hafta önce çıktığını belirterek, ''90-95'lerden bu yana çıkardığım ilk albüm. Yakında marketlerde olacak. Şu anda birçok insan albüme sahip. İnternet nedeniyle ulaşmak çok kolay'' dedi.,

Bir gazetecinin, ''Sanatçıların yıllar içinde imajında değişiklikler oluyor ama siz genelde aynısınız'' şeklindeki ifadesi üzerine Boy George, ''Uzun saçlı olduğum günleri hatırlamıyorsunuz galiba? Hala makyaj yaptığım için bunu sordunuz galiba? Makyaj yapmayı hala seviyorum. Aslında çok değiştim. Yaş ilerledikçe makyaj yapmamda değişiklikler oldu'' diye konuştu.

Çok fazla modayı takip eden bir insan olmadığını belirten Boy George, ''Modanın bir parçası olmak, benim için modayı çok dikkate almamak, görmezden gelmek anlamına geliyor'' dedi.

Kariyerinde 30. yıl dönümünü kutladığını anımsatan sanatçı, bir DJ'in en önemli görevinin insanların güzel vakit geçirmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Boy George, bir şarkıcı olarak, şu anda çok yüzeysel müzik yapıldığını düşündüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

''Benim müziğimde duygular çok önemli. Benim hissettiklerimi karşı tarafın da hissetmesini isterim. Hisler için şarkı söylüyorum. İnsanlar benim şarkımı dinlerken birtakım duyguları yaşamalı, ağlayabilmeli, gülebilmeli, hissedebilmeli. Benim şarkılarla amaçladığım şey, insanları birbirine duygusal olarak bağlamak. Şarkıları internetten indirebilirsiniz. Ama canlı performans çok farklı. Bu dönemde canlı performansla insanlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum.''

Boy George, çok uzun yıllardır DJ'lik yaptığını, DJ'liğin ikinci işi olduğunu belirtti.

Eurovision Şarkı Yarışmasını nasıl değerlendirdiği sorulan Boy George, yarışmada milliyetçi duyguların ön planda yer aldığını, müziğin olduğu yerlerin özel ve kutsal olduğunu, ancak müziğin yarışma ortamında sunulmasını çok sevmediğini, bundan çok haz duymadığını söyledi.

''Türkiye'de yapılan müziği nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık Boy George, İngiltere ve Amerika'da yapılan müzik dışında bir müzik dinleyemediğini, buna fırsat bulamadığını belirtti.

Boy George, ''İstanbul'a neden bir gün için geldiğiniz?'' şeklindeki soru üzerine de ''Pazar günü annemin doğum günü'' dedi.