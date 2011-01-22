-BOY GEORGE HAYRANLARINI COŞTURDU İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızlarından İngiliz şarkıcı Boy George, İstanbul'da konser verdi. 1980'li yılların efsanevi ismi Boy George, 360istanbul'da, ünlü DJ, Marc Vedo ile gerçekleştirdiği özel performansla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Boy George, sahnedeki samimi tavırları ve birbirinden hareketli parçalarıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek konser gerçekleştirdi. İstanbulluların yanı sıra çok sayıda turistin heyecanla izlediği, saat 01.30'da başlayıp 04.00'e kadar süren konserde, Boy George'un en az izleyenler kadar eğlendiği gözlerden kaçmadı. Boy George, en yakın zamanda 360istanbul'da tekrar sevenleriyle buluşacağının mesajını verdi. -''TARKAN'I BAŞARILI BULUYORUM''- Konser öncesi basın mensuplarına konuşan George, pop şarkıcısı Tarkan'ı DJ olarak da başarılı bulduğunu söyledi. Boy George, 360istanbul'daki performansıyla ilgili olarak da ''Türk seyircilerinin müzikaliteye önem verdiklerini biliyorum. Bu geceki performansımın da onları çok mutlu edeceğinden eminim'' dedi. Son dönemde popüler olan şarkıların eskiye oranla daha yüzeysel olduğunu düşündüğünü belirten George, ''Müzik duygulara hitap etmelidir. Ben de kariyerim boyunca müziğimde hep bunu önemsedim'' ifadesini kullandı. Aynı zamanda bir sanatçının müziğini tarzıyla da tamamlaması gerektiğini belirten Boy George, ''Yeni dönem sanatçılardan Lady Gaga'yı, bu anlamda benim eski zamanlarıma benzetiyorum. Ben hiçbir zaman moda olan şeyleri tercih etmedim, aksine modayı çoğu zaman reddederek kendi tarzımı yarattım. Makyaj yapmayı çok seviyorum ve bu da tarzımın değişmez bir parçası'' diye konuştu. Marc Vedo ile birlikte kurdukları yeni plak şirketleri V Records sayesinde yeni yetenekleri keşfetme fırsatı yakaladıklarını, dünya müziğini yakından takip ettiklerini, bu anlamda da Türkiye'den karşılarına çıkacak genç yeteneklerle de çalışabilmeyi istediklerini söyleyen George, bu arada yeni solo albümünün de piyasaya çıkacağını bildirdi. George, Mart ayında da Marc Vedo ile yeni single'ının çıkacağını açıkladı. 360istanbul ortaklarından Sashah Khan da ''Bizler için bu gece bir rüya gerçekleşiyor. Boy George ve Marc Vedo ile yan yana oturuyor olmak büyük bir onur ve ayrıcalık. Yıllar boyunca bizler de Boy George'un müziklerini dinledik ve itiraf etmeliyim ki, büyük hayranlarıyız. Kendisini şimdi 360istanbul'da konuk ediyor olmaktan son derece mutluyuz'' dedi.