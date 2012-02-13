Botoksun mucidinden itiraf: Pişmanım

ABD'nin San Francisco kentinde çalışmalarını sürdüren göz uzmanı Scott, The Times of India gazetesine yaptığı açıklamada, "Keşfimin böyle başarılı olacağını bilseydim, 1991'de Allergan grubuna hiç satmazdım. Botoks adı verilen maddeyi geliştirdiğimde, nörolojik sorunlar için çok iyi bir çözüm olabileceğini biliyordum, ama bunun bir estetik unsur olarak kullanılabileceği konusunda hiçbir fikrim yoktu" dedi.

Botoksun bugün estetik cerrahi hesaba katılmaksızın 100 tedavi alanı bulunduğunu söyleyen Scott, "Botoksu muhafaza etseydim, belki bugün dolar milyarderiydim" diye konuştu.

Yüzdeki kırışıklıkları yok eden botoksa (botulonyum toksini) başta Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından 1989'da gözlerin çevresindeki kas spazmlarını tedavi için onay verilmişti.

FDA'nın daha sonra 2002'de bugün 80 ülkede kullanılan botoksun kozmetik tedavisinde ticari kullanımına izin vermesinin ardından bu alandaki piyasa milyarlarca dolara ulaştı.