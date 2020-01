Botoks'ta doğrular yanlışlar

T24- Yaşananların cilde yansımasını hafiflet için en sık başvurulan yöntem Botoks konusunda doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular...







Dermotoloji Uzmanı Dr. Fügen Erdoğan Çekin - Yeditepe Üniversitesi







Hayat akıp giderken yaşadığımız anlar yüzümüze yansımaktadır. Gülerken gözlerimizi kısmakta, konuşurken kaşlarımızı kaldırmakta ya da çatmaktayız. Yaptığımız her hareket zaman içinde mimik çizgilerinin oluşmasına neden olmaktadır.Zamanla ciltte oluşan yumuşama ve sarkmalar da eklendiğinde ciltte yaşlanmalar göz ile görülebilir hale gelmektedir. Yaşananların cilde yansıması engellenebilir ya da hafifletilebilir. Deride oluşan her yaşlılık belirtisi ameliyatla giderilememektedir. Aslında yapılan ameliyatlar özellikle ileri yaşlarda yapıldığında riskli olabilmektedir. Her gün çıkan yeni yöntemler ile kişinin günlük yaşantısını aksatmadan fazla risk taşımadan tedavi amaçlanmaktadır.





Toplumumuzda en sık konuşulan ve bilinen yöntem Botoks yöntemidir. Yapılan her işlem Botoks işlemi olarak değerlendirilmekte ve kabul edilmektedir. Aslında pek çok uygulama doğru değerlendirilememektedir.

Dermotoloji Uzmanı Dr. Fügen Erdoğan Çekin, Botoks konusunda doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğruları şöyle sıraladı:





BOTOKS NEDİR?

Botoks aslında Clostridium Botulinum isimli bakteriden elde edilen, kasları gevşetmek için kullanılan bir ilaçtır. Botoks yıllardır kozmetik dermatoloji dışında farklı hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır.

BOTOKSA ERKEN YAŞTA BAŞLAMAK SAKINCALI MIDIR?

Botoks özellikle hareketlerin tekrar edilmesi ile oluşan mimik çizgilerinin oluşmasını engellemek için kullanılmaktadır. Erken yaşta başlanmasının faydası vardır.Kasların kasılması ne kadar erken yumuşatılırsa o kadar az kırışıklık oluşmaktadır.

BOTOKS YAPTIRIRSAM ŞAŞKIN BAKAR MIYIM?

Nasıl bakmak istediğiniz yaptırdığınız Botoksun dozu ile alakalıdır. Özellikle göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için fazla dozda Botoks kullanımı gözlerin açılmasına ve şaşkın bakışa neden olmaktadır. Bu bölgede oluşan kırışıklıklar az miktarda Botoks ve vitamin enjeksiyonu ile yapıldığında sonuç doğal ve tatmin edici olmaktadır.

BOTOKSU GEÇ YAŞLARDA YAPTIRABİLİR MİYİM?

İleri yaşlarda Botoks yaptırmak doğru değildir. Özellikle 70 yaş üstü hastalarda kas ve sinir fonksiyonları bozulduğundan Botoks enjeksiyonu bu kişilerde önerilmemektedir. Aslında bu yaş grubunda sadece mimik çizgileri oluşmamakta ve deride kollajen ve elastin azalmasına bağlı sarkmalar da eklendiğinden bu kişilere farklı tedavi seçenekleri oluşturulmalıdır.

BOTOKS ZEHİRSE VÜCUDUMA ZARAR VERİR Mİ?

Botoks sanıldığı gibi bir zehir değildir bir ilaçtır. Bölgesel olarak etki etmekte ve dolaşıma geçmemektedir. Farklı hastalıklarda çocuklarda da kullanılmaktadır. Özellikle migren hastalarında sık tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Sonuç olarak doğru kişiye doğru zamanda uygulandığında sakıncası yoktur.

HER ÇİZGİYE BOTOKS YAPILABİLİR Mİ? HANGİ KIRIŞIKLIKLARA UYGULANABİLİR?

Botoks sadece mimik çizgilerine uygulanabilir. Mimik çizgileri aynı hareketi gün içinde sık tekrarlamakla oluşmaktadır. Hareket edildiğinde ve hareketsiz durumda çizgilerde değişiklik olmuyorsa bu kırışıklık için Botoks uygulaması doğru bir yöntem değildir.

BOTOKS UYGULAMASI AĞRILI MIDIR?

Botoks uygulaması iğne ile uygulanan bir yöntemdir. Ağrı hissi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Özellikle ilk uygulamalarda ve ağrıya hassas kişilerde uygulama öncesi 15-20 dakika lokal anestezik bir krem uygulanarak ağrı hissi yok edilebilmektedir.

BOTOKS TEDAVİ SÜRESİ NEDİR? YAPTIRMAK NE KADAR ZAMANIMI ALIR?

Botoks tedavi süresi ortalama 5 dakikadır. Öncesinde sürülen krem ile birlikte en fazla 30 dakikayı alan bir işlemdir.

BOTOKS ÖNCESİNDE NELER YAPMALIYIM VE YAPMAMALIYIM?

Botoks öncesinde sadece ağrı kesici, bazı romatizma ilaçlarının alımı yaklaşık bir hafta önce kesilmelidir. Uygulama öncesi alkol alımına da dikkat edilmelidir. Alkol ve bu ilaçların alımı işlem sırasında kanama riskini arttırarak morarmaya neden olabilmektedir.

BOTOKS SONRASINDA NELER YAPMALIYIM VE YAPMAMALIYIM?

Botoks işlemi sonrası yaklaşık 10 dakika soğuk buz uygulaması özellikle morarmayı önlemek için uygulanmaktadır. İşlem sonrası 3 saat başın öne ve arkaya eğilmemesi gerekmektedir.Bu süreyi tamamlayan kişi normal hayatına devam edebilmektedir.

BOTOKS YAPTIRMAYI BIRAKIRSAM ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ OLUR MUYUM?

Botoks yaptırmayı bırakırsanız eskisinden daha kötü olmazsınız. Bıraktığınız yerde kalırsınız.

BOTOKS YAPTIRMAYA DEVAM EDERSEM YÜZÜMDE SARKMA OLUR MU?

Botoks yaptırmaya devam ederseniz yüzünüzde sarkma olmaz. Ancak yaş ilerledikçe destek dokusunda zayıflamaya bağlı sarkmalar oluşmakta ve bu Botoks etkisi ile karışmaktadır.

BOTOKS UYGULAMASI SONRASI YÜZDE ŞİŞME NORMAL Mİ?

Botoks uygulaması sonrası yüzde şişme olması normal kabul edilmemektedir. Kullanılan ilaca bağlı yan etki olabileceği düşünülmeli ve gerekli takip yapılmalıdır.

DUDAKLARA BOTOKS YAPILABİLİR Mİ?

Dudaklara yapılan Botoks doğru bir uygulama değildir. Ancak dudak çevresinde oluşan ince çizgiler için küçük dozlarda Botoks uygulaması yapılabilir.

BOTOKS ETKİSİ NE ZAMAN BAŞLAR? HEMEN BAŞLAR MI?

Botoks bir ilaçtır ve etkisi ortalama 3 günde başlamakta ve 15 günde maksimum olmaktadır. Uygulama seansı çıkışı kişinin yüzünde değişiklik gözlenmesi beklenmemektedir. İlk 15 gün içinde zaman zaman simetrik olmayan etkiler görülebilir. Her kas aynı derece etkilenmeyebilir.Ancak 15 günün sonunda karar verilmelidir.Gerekirse uygun eklemeler ve düzeltmeler yapılabilmektedir.

BOTOKSUN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

İlk Botoksun etkisi daha kısadır ve ortalama 4-6 aydır ancak yapılan her Botoks uygulaması bu süreyi uzatmaktadır.

BOTOKS UYGULAMASI TERLEME TEDAVİSİNDE UYGUN MUDUR?

Botoks koltukaltı, el ve ayak bölgesinin aşırı terlemesinde kullanılan etkili ve güvenilir bir yöntemdir.