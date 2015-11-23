Botoks ile Viagra evlendi



Pfizer'den yapılan açıklamada, Botoks üreticisi Allergan'ı 160 milyar dolara devraldığı belirtildi. ABD'li şirket Pfizer ile İrlanda merkezli Allergan'ın birleşmesi hem ecza dünyasının hem de 2015'in en büyük birleşmesi olarak değerlendiriliyor.

Pfizer'in tek başına ilaç piyasasındaki payı, 200 milyar doları buluyor. Yeni şirketin yönetiminden de Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Ian Read'in sorumlu olması bekleniyor.

İki şirketin birleşmesi ile sadece Viagra ve Botox değil, aynı zamanda ağrı ilaçları, Alzheimer aparatları, kolestrol düşürücüler ve göz ilaçlarının büyük bir bölümü de aynı çatı altına girmiş oldu. Pfizer'in Allergan'ı alması ile birlikte Pfizer'in piyasadaki payının da 600 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.