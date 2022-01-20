BOTAŞ: Dün 73 ilde doğalgaz tüketim rekoru kırıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), dün günlük 288 milyon metreküple Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilin 73'ünde günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldığını bildirdi.</p>\n<p>Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün Türkiye'de doğal gaz tüketiminde tarihi rekor kırıldığı kaydedildi.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/botas-iran-dogalgazi-10-gun-sureyle-kesecek-tuketicilerin-etkilenmemesi-icin-tum-onlemler-alindi,1009448" target="_blank" rel="noopener">BOTAŞ: İran, doğalgazı 10 gün süreyle kesecek; tüketicilerin etkilenmemesi için tüm önlemler alındı</a></strong></p>\n<p>Paylaşımda, "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldı." ifadeleri kullanıldı.</p>\n<p>Doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1642703488681-screenshot-4.png" alt width="600" height="667" /></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/botas-bazi-tesislerin-gaz-tuketimini-sinirladi,1009306" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>BOTAŞ, bazı tesislerin gaz tüketimini sınırladı</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/istanbul-sanayi-odasi-baskani-dogalgaz-kisintisi-uretim-uzerinde-buyuk-bir-stres-yaratacak,1009384" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>İstanbul Sanayi Odası Başkanı: Doğalgaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak</strong></a></p>\n</body>\n</html>