BOTAŞ, bazı tesislerin gaz tüketimini sınırladı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırladı.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre yazıda Kademe 1 hesabı dışındaki hesaplamalarda yer alan hesaplamadaki aylık tüketim miktarının 1 güne karşılık gelen miktarın yüzde 60'ı kadar gaz çekme talimatı verildi.

BOTAŞ yazısında kısıtlama kararının gerekçesi kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri olarak açıklandı. Yazıda talimata uyulmaması halinde sözleşmelere göre ceza uygulanacağı belirtildi.



BOTAŞ yazıda kısıtlamanın süresine ilişkin bir açıklama yapmadı.