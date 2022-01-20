BOTAŞ: İran, doğalgazı 10 gün süreyle kesecek; tüketicilerin etkilenmemesi için tüm önlemler alındı

BOTAŞ İran'ın Türkiye'ye 10 gün süreyle doğalgazı keseceğini duyurarak "Tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemler alındı." dedi.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye gelen İran gazının iletim hattında meydana gelen arıza sonrası 10 gün sürecek kesinti nedeniyle yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine de kısıtlama getirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.” denildi.

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