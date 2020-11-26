BOTAŞ, 'ÇED olumlu' kararına yapılan itiraz sonuçlanmadan Saros Körfezi’nde kazı çalışmalarına başladı

FSRU Limanı ve Boru Hattı Projesi’nde ihaleyi alan BOTAŞ, bilirkişi raporunda 90’a yakın aykırılık bulunmasına ve halkın itirazlarına karşın ‘ÇED olumlu kararı’na yapılan itiraz sonuçlanmadan harekete geçti.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere-Gökçetepe arasında şantiyeyi kurmak için harekete geçen şirket, kazı çalışmalarına da başladı. Kazı yapılan arazinin sahibi Mehmet Zeybek, kendisine hiçbir tebligat yapılmadığını belirterek Keşan Kaymakamlığı aracılığıyla Jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İnşaat çalışmalarının hukuka aykırı olarak gerçekleştiğini kaydeden Mehmet Zeybek, şunları söyledi:

“Tarlamdayım ve yine çalışmalar son sürat devam ediyor. Konteyner kurmuşlar. Tebligat yapılmadı. Burada yaptıkları çalışmalar resmi değil. Konuşacak bir muhatap bulamadım. Önceki ÇED olumlu kararları için mahkemelerden iptal kararı çıkıyor ama bu kararlar şirketi engellemiyor. Mahkeme ‘yapamazsınız’ diyor ama yine bir yolunu bulup yapıyorlar. Sürecin takipçisi olacağım.”

Öte yandan FSRU Limanı ve Kara boru hattı ÇED raporuna ilişkin iptaline ilişkin açılan davada bilirkişi keşfi 9 Kasım’da gerçekleşti. Mahkemenin kararını keşif tarihinden itibaren 60 gün içinde vermesi bekleniyor.