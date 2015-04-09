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Dünya

Boston Maratonu davasında yargılanan Dzhokhar Tsarnaev suçlu bulundu

Tsarnaev'in ömür boyu hapis cezası mı alacağı yoksa idam mı edileceği önümüzdeki günlerde belli olacak

09 Nisan 2015 01:05

Boston maratonuna bombalı saldırı düzenlemekten yargılanan Dzhokhar Tsarnaev jüri tarafından suçlu bulundu. Jüri, Tsarnaev’in kendisine yönelik 30 suçlamanın tamamında suçlu olduğuna karar verdi. Tsarnaev’in ömür boyu hapis mi yatacağı yoksa idam mı edileceğine daha karar verilmedi. 

Jürinin kararı karşısında tepki göstermediği belirtilen Dzokhar Tsarnaev, aralarında terörizm ve kitle imha silahı kullanmanın da yer aldığı 30 ayrı suçu kabul etmemişti.

Dzhokhar Tsarnaev, Boston Maratonu'na yönelik saldırıyı ağabeyi Tamerlan ile birlikte gerçekleştirmişti. Tsarvaev kardeşlerin Boston’da 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında, sırt çantalarında getirdikleri düdükle tencere içinde hazırlanmış bombaları 10 saniye arayla patlatmışlardı. 3 kişinin ölümüne, 240'tan fazla kişinin yaralanmasına yol açmıştı. 

Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, Dzokhor'un abisi Tamerlan öldürülmüş, Dzokhar ise saklandığı bir tekne içinde ağır yaralı olarak yakalanmıştı

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